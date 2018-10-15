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«Стоим с субботы, перекличка каждый день в 20:00»

  • 15.10.2018, 12:32

В Минске снова возникла очередь за квартирами от УКСа.

В минувшую пятницу УКС Мингорисполкома опубликовал проектную декларацию по дому на улице Восточной. А уже в субботу утром возле офиса застройщика образовалась очередь из желающих построить там квартиры. Утром в понедельник в этой очереди насчитывается более 60 человек, пишет onliner.by.

Напомним, речь идет о каркасно-блочной многоэтажке, которую будут строить в районе пересечения улиц Восточной и Корш-Саблина. Возведение дома еще не началось, сейчас на площадке завершается снос коттеджей.

Всего здесь будет 95 квартир. Метр в однокомнатных стоит 2415,96 рубля ($1136 по курсу Нацбанка на сегодняшний день), в «двушках» — 2335,52 рубля ($1098), в «трешках» — 2255,09 рубля ($1061). Квартир для льготных категорий граждан не предусмотрено.

Утром в понедельник во дворе УКСа Мингорисполкома находится небольшая группа людей. В руках у молодого человека список, куда записывают всех желающих строиться.

— Вечером в пятницу мы с женой увидели новость в СМИ, затем зашли на сайт УКСа, — рассказывает Андрей. — Сейчас мы живем в Советском районе и подыскиваем квартиру здесь же. Варианты на «вторичке» слишком дорогие, а здесь устраивает и цена метра, и планировка. Конечно, стройка — это определенный риск, но госзастройщик — главный минский УКС — вызывает доверие.

В субботу утром я решил приехать под двери УКСа — и, как оказалось, не зря. Здесь уже стояла одна женщина. Мы решили, что надо формировать очередь. Потом стали прибывать и другие люди. Я создал чат в Viber и отдельную тему по дому на форуме, оставил там свой номер телефона — чтобы все было открыто и прозрачно.

Дежурим группами по 4—5 человек, перекличка каждый день в 20:00. Понятное дело, у всех работа, дела, семьи. Находиться у двери УКСа 24 часа в сутки никто не может, поэтому были организованы посменные дежурства. К сожалению, более цивилизованного способа контролировать очередь я не вижу.

Конфликтов пока не было. Разве что подходят и спрашивают: «А где остальные 50 человек? А вот я сейчас стану и никого вперед не пропущу». Пожалуйста, становись, но если отлучишься куда-нибудь, то никто не будет держать твое место.

Сейчас в списке более 60 человек. Самые востребованные однокомнатные квартиры участники очереди уже распределили между собой, свободные «двушки» и «трешки» еще остаются.

— Не факт, что все, кто записался, останутся до конца. У многих, как я понял, не хватает денег. Люди не знают, хватил ли им кредита, найдут ли поручителей и т. д. Так что подвижки в очереди наверняка будут, — считает Андрей.

Напомним, УКС начнет принимать заявления от потенциальных дольщиков в этот четверг, 18 октября.


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