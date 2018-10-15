закрыть
15 октября 2018, понедельник, 12:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Московский патриархат становится настоящим еретиком

  • Александр Палий, «Главред»
  • 15.10.2018, 12:39

Для религиозной политики Кремля наступают трудные времена.

Россия ставит под сомнение авторитет Вселенского патриарха, а это значит, что она становится настоящим еретиком.

Решение Синода, в котором говорится, что Вселенский патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви, а также указывается, что Киевская церковь всегда подчинялась и подчиняется Вселенскому патриархату – это решение колоссального исторического значения прежде всего потому, оно восстанавливает справедливость по отношению к Украинской церкви.

Константинопольский патриархат – это душа Византии. И хотя Византия погибла более полувека назад, нынешние события доказывают, что душа ее бессмертна: Византии нет, но церковь действительно живет. Это – торжество духа над материей.

Украина отдала Крым в обмен на автокефалию? Москва долгие годы рассказывала всему миру, какая она великая и какая православная. Однако, когда патриарх Варфоломей спросил: "А сколько у вас крещенных людей?", с российской стороны воцарилась гнетущая тишина – Москве нечего ответить, потому что в России уничтожались верующие, православные христиане оказались теми же людьми, из той же организации, которая сегодня при власти в России.

Теперь же Украина сможет создать мощный центр духовной легитимности между православными церквями. Ее голос теперь будет слышен намного лучше, нежели это было раньше. Не только в вопросах идентичности, но и в мирских вопросах, в делах, касающихся оздоровления общества, в вопросах общественной морали и борьбы с различными социальными болезнями.

Что касается идеологической плоскости данного вопроса, то все прекрасно видят, что руководство Русской православной церкви и Московского патриархата больше слушается голоса ФСБ и российских спецслужб, нежели голоса Бога.

А у Константинопольского патриархата, наоборот, серьезное отношение ко всему, что он делает. Он посчитал, что необходимо помочь десяткам миллионов украинских верующих, тогда как Русской православной церкви было наплевать на всех этих людей – ее интересовали только приказы кураторов из российских спецслужб.

Таким образом, мы становимся свидетелями разоблачения истинной сути РПЦ и Московского патриархата. Так, например, в Московском патриархате говорят, что приезд в Украину двух священников из материнской церкви в Константинополе – это попытка агрессии, но при этом они в упор не видят реальную агрессию с убийствами десятков тысяч украинских людей. Это проявление жуткой духовной слепоты. Для УПЦ МП неотвратимо настанут трудные времена.

Александр Палий, «Главред»


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников