Московский патриархат становится настоящим еретиком Александр Палий, «Главред»

15.10.2018, 12:39

Для религиозной политики Кремля наступают трудные времена.

Россия ставит под сомнение авторитет Вселенского патриарха, а это значит, что она становится настоящим еретиком.

Решение Синода, в котором говорится, что Вселенский патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви, а также указывается, что Киевская церковь всегда подчинялась и подчиняется Вселенскому патриархату – это решение колоссального исторического значения прежде всего потому, оно восстанавливает справедливость по отношению к Украинской церкви.

Константинопольский патриархат – это душа Византии. И хотя Византия погибла более полувека назад, нынешние события доказывают, что душа ее бессмертна: Византии нет, но церковь действительно живет. Это – торжество духа над материей.

Украина отдала Крым в обмен на автокефалию? Москва долгие годы рассказывала всему миру, какая она великая и какая православная. Однако, когда патриарх Варфоломей спросил: "А сколько у вас крещенных людей?", с российской стороны воцарилась гнетущая тишина – Москве нечего ответить, потому что в России уничтожались верующие, православные христиане оказались теми же людьми, из той же организации, которая сегодня при власти в России.

Теперь же Украина сможет создать мощный центр духовной легитимности между православными церквями. Ее голос теперь будет слышен намного лучше, нежели это было раньше. Не только в вопросах идентичности, но и в мирских вопросах, в делах, касающихся оздоровления общества, в вопросах общественной морали и борьбы с различными социальными болезнями.

Что касается идеологической плоскости данного вопроса, то все прекрасно видят, что руководство Русской православной церкви и Московского патриархата больше слушается голоса ФСБ и российских спецслужб, нежели голоса Бога.

А у Константинопольского патриархата, наоборот, серьезное отношение ко всему, что он делает. Он посчитал, что необходимо помочь десяткам миллионов украинских верующих, тогда как Русской православной церкви было наплевать на всех этих людей – ее интересовали только приказы кураторов из российских спецслужб.

Таким образом, мы становимся свидетелями разоблачения истинной сути РПЦ и Московского патриархата. Так, например, в Московском патриархате говорят, что приезд в Украину двух священников из материнской церкви в Константинополе – это попытка агрессии, но при этом они в упор не видят реальную агрессию с убийствами десятков тысяч украинских людей. Это проявление жуткой духовной слепоты. Для УПЦ МП неотвратимо настанут трудные времена.

Александр Палий, «Главред»