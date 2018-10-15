Брестчанка: Обещанный срок вышел, но из ЖЭС никто так и не появился 15.10.2018, 12:46

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Потоп в квартире случился в декабре прошлого года.

«Брестская газета» писала о том, что в старом доме в центре Бреста, по ул. Дзержинского, 4, капремонт провели без замены инженерных систем и отмостки. А после потопа в конце декабря прошлого года жильцу кв. №4 Алевтине Николаевне пришлось за собственные средства менять трубы. Хотя под полом ее квартиры находятся вводные устройства в систему водоснабжения и канализации всего дома.

После этой публикации в редакцию «БГ» обратилась жилец кв. №2 этого же дома Валентина Степановна и дополнила ситуацию, изложенную соседкой. Оказалось, что тот декабрьский потоп не миновал и ее жилища.

«Вот эта труба, по которой подается холодная вода, вся проржавела и развалилась, – показала Валентина Степановна. – Думаю, и состояние других труб в доме не лучше. Вызвали мы тогда аварийную службу. Ее работники взломали полы, поставили вместо лопнувшей металлической трубы гибкие шланги и потом все так и бросили. Сказали мне, мол, теперь вопросы решайте дальше сами, с ЖЭСом или еще с кем».

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Женщина пояснила, что она обращалась в ЖЭС-4 по горячим следам, сразу после потопа. В ее квартире тогда побывали начальник домоуправления и мастер. По словам Валентины Степановны, трубу вывели на улицу вдоль ее стен, потому что сосед не позволил, чтобы коммунальщики и ему полы вскрывали. А чтобы труба не замерзала зимой, ее заложили кирпичами, принадлежащими хозяйке кв. №2, и сказали, что позже все сделают как нужно.

«Это безобразие уже столько времени существует! – посетовала она. – Конечно, давно полы бы переделала, уже муж и доски для них заготовил на даче. Но я жду все-таки, когда коммунальщики придут и заменят трубы. Мы же ежемесячно им платим на это».

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Дом №4 по ул. Дзержинского в Бресте был построен в конце XIX века. Он является историко-культурной ценностью и входит в исторический центр города. Дом одноэтажный, четырехквартирный.

Валентина Степановна сообщила, что дней 10 назад она снова подала соответствующую заявку в ЖЭС-4, побывав на приеме у начальника. Она рассказала ему все обстоятельства дела, потому что тот на этой должности недавно. А он ответил, что сейчас идет подготовка к отопительному сезону, но ее вопросом ЖЭС скоро займется.

«Тогда начальник мне пообещал, что на следующей неделе пришлет людей, – пояснила хозяйка кв. №2. – Обещанный срок вышел, но никто оттуда так и не появился. Мы с мужем по проекту ведем реконструкцию своей квартиры. Думали, что, делая полный ремонт, заодно уже и трубы поменяем. Может, потому я была не очень настойчива. Но теперь у нас все затягивается из-за нехватки финансов, вот я и пошла в ЖЭС по поводу замены труб. Мы не пьяницы, не гуляки, а вынуждены жить в таком развале».

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Валентина Степановна убеждена, что коммунальщики давно должны были поменять инженерные сети в их старом доме.

«Они только кровлю положили новую да стены покрасили, а назвали это капитальным ремонтом дома!» – сетует она.