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Белорусские таможенники изъяли у пассажирки поезда $8 тысяч

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  • 15.10.2018, 12:51
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Валюта была незадекларированна.

Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

Украинка ехала на поезде Москва- Берлин. В пункте таможенного оформления она заявила таможеннику, что везет с собой $ 8 тыс., и показала их к осмотру. Однако таможенники в личных вещах женщины нашли еще $ 10 тыс, сообщает БелТА.

«В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза обязательному таможенному декларированию подлежат наличные деньги, перемещаемые через границу, в эквиваленте более $ 10 тыс. Поэтому $ 8 тыс., которые превышали установленную норму, изъяли до решения суда», – отметили в Брестской таможне.

Против украинки начали административный процесс по ч. 2 ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция статьи предусматривает до 30 базовых величин штрафа, а также конфискацию незадекларированных денег.


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