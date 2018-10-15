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Партия Жана-Клода Юнкера победила на выборах в Люксембурге

  • 15.10.2018, 12:56

Коалиция во главе с премьером страны все же остается при власти.

Консервативная Христианско-социальная партия, которую в течение 19 лет возглавлял нынешний президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер получила больше всего голосов на выборах в Люксембурге, cообщает "Европейская правда".

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Люксембурга.

Согласно результатам выборов, консерваторы набрали 28,31% голосов, что более чем на 5 процентных пунктов меньше, чем на выборах 2013 года. Партия Юнкера таким образом получает 21 мандат в 60-местном парламенте Люксембурга.

Коалиция во главе с премьером Ксавье Беттелем, которому прогнозировали поражение, все же остается при власти. Вместе коалиция Люксембургской социалистическая рабочая партия, Демократическая партия Беттеля и зеленые взяли 31 мандат.

В парламент также попали "Пираты", получив два мандата, левые (2 мандата) и партия ADR (4 мандата).


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