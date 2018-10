Проданной на аукционе картине Бэнкси дали новое название 15.10.2018, 13:08

Ранее произведение называлось «Девочка с шариком».

После того, как картина британского уличного художника Бэнкси Девочка с шариком "самоуничтожилась» на торгах аукциона Sotheby's, он дал ей другое название.

Об этом сообщает «Новое время» cо ссылкой на CNN.

Новое название произведения искусства - Love is in the Bin (Любовь в корзине). Бэнкси вдохновился песней Джона Пола Янга Love is in the Air (Любовь в воздухе).

Напомним, Девочка с шариком была продана на аукционе 5 октября, но сразу после окончания торгов половина полотна была изрезана спрятанным в картинной раме шредером.

В Sotheby's, которому произведение принадлежало с 2006 года, утверждают, что не знали о скрытом в картине устройстве. В аукционном доме предположили, что активировать механизм мог человек, который присутствовал в зале на торгах. Не исключено, что это мог быть сам Бэнкси.

Покупатель картины решила не отказываться от приобретения произведения, которое фактически уничтожилось.