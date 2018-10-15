Российское госагентство о прекращении поставок нефтепродуктов в Беларусь: «Прикрыли лавочку» 2 15.10.2018, 13:16

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Российские госСМИ смеются с удара по бизнесу Лукашенко и его окружения.

На заголовок госагенства РИА «Новости» обратил внимание сайт nn.by. Напомним, что Россия ввела запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа в Беларусь с ноября 2018 до конца 2019 года.

Как отмечал экономист Леонид Заико, от подобных запретов проигрывают «прокормленные Лукашенко нефтяные компании», которые занимались «перетаможкой» нефти.