В Ингушетии похитили сотрудника Amnesty International 15.10.2018, 13:46

Представитель организации приехал в Магас для мониторинга протестных акций.

В Ингушетии неизвестные похитили и избили сотрудника Amnesty International Олега Козловского, который приехал в Магас для мониторинга протестных акций. Об этом сообщается на сайте организации, сообщает ovdinfo.org.

Козловский приехал в столицу республики 5 октября. Вечером следующего дня в номер гостиницы, где он остановился, постучался неизвестный. Мужчина сказал Козловскому, что с ним хочет встретиться один из организаторов акций протеста против передачи части земель Чечне.

Неизвестный проводил исследователя к автомобилю. Как только он оказался в машине, к нему подсели двое в масках: один из них потребовал, чтобы Козловский выключил телефон, другой ударил его по лицу. Затем исследователя вывезли за пределы города, заставили раздеться до гола и угрожали застрелить, если он попробует убежать.

Мужчины требовали, чтобы Козловский рассказал им, кто он такой, с кем работает и что делал в Магасе. Они также пытались заставить исследователя стать их информатором. В сообщении «Amnesty International» говорится, что Козловского принимались избивать несколько раз, а также заставляли лечь лицом на землю, приставляли к затылку пистолет и говорили, что убьют его:

«Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло».

Похитители сфотографировали исследователя голым и угрожали опубликовать эти снимки, если он расскажет о произошедшем. После этого Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили возле аэропорта. Один из мужчин сказал ему: «Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии».

Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, подчеркивает, что Козловского «похитили на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнен полицейскими». Она добавила, что сотрудники организации подали заявление о случившемся в правоохранительные органы.

Козловский написал в своем твиттере, что на время он покинул Россию.

Протесты в Ингушетии — по большей части в Магасе и Сунже — начались 25 сентября после того, как стало известно об отставке Иссы Хашагульгова с поста главы Сунженского района. Активисты расценили уход Хашагулова как протест против передачи Чечне части земель Ингушетии. 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о взаимной передаче земель между республиками.