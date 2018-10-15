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Стало известно, какой будет погода на неделе

  • 15.10.2018, 13:49

Ожидается даже до +22 °С.

Обширный антициклон, центр которого сейчас располагается над северо-востоком Украины, в течение рабочей недели продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси — в стране по-прежнему сохранится теплая, без осадков погода. Об этом tut.by сообщает Белгидромет Минприроды.

16 октября, во вторник, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью по Беларуси в основном составит +1…7 °С, в отдельных районах заморозки до 0…-2 °С, максимальная температура днем — +15…20 °С.

17−18 октября, в среду и четверг, — без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха минимальная ночью — 0…+7 °С, максимальная температура днем по стране будет находиться в пределах от +15 °С до +22 °С.

19 октября, в пятницу, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью — +3…8 °С, максимальная температура днем — +13…18 °С.

Но антициклон медленно отступает на восток, и в выходные дни погода начнет меняться, в субботу днем через территорию нашей страны будет смещаться атмосферный фронт, и хотя дождей будет немного, за фронтом начнет поступать более холодный воздух с северных широт, так что в выходные дни похолодает.


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