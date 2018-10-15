Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: Вырисовывается надежда на визит Папы в Беларусь 2 15.10.2018, 13:58

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католической церкви в Беларуси рассказал о встрече в Ватикане.

Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал в интервью порталу catholic.by о короткую беседу с Папой римским в Ватикане.

Тадеуш Кондрусевич участвует в работе Синода Епископов, который проходит в Ватикане на тему «Молодежь, вера и различение звания». 11 октября он случайно встретил понтифика по дороге в зал Павла VI.

«Папу я приветствовал словами на итальянском языке: "Здравствуйте, Ваша Святость". Он сразу узнал меня и, как старый знакомый, спросил, как идут дела в Беларуси. Я сказал, что время идет вперед и, как кажется, надежда на такой визит вырисовывается», - рассказал архиепископ.

В ходе беседы митрополит проинформировал Папу о юбилее 40-летия назначения митрополита Филарета в Беларусь и сказал, что буду звонить юбиляру. Папа просил поздравить иерарха и от его имени.

В феврале Тадеуш Кондрусевич говорил, что в этом году визит Папы в Беларусь невозможен, поскольку график визитов уже расписан. «Однако он очень хотел бы приехать», заявил тогда митрополит.