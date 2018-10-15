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Яхты устарели: в моду входят передвижные острова

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  • 15.10.2018, 14:02
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Австралийская компания разработала проект частного плавучего острова, который пригоден для длительного проживания.

Kokomo Ailand (название разработки) представляет собой нечто среднее между островом и подводной лодкой. Часть его находится на поверхности, другая же расположена под водой. Это настоящий мини-курорт с пляжем, бассейном, джунглями, танцполом и кинотеатром. Искусственный водопад спускается прямо в бассейн, а на высоте 80 м над уровнем моря на четырех длинных опорах расположен пентхаус, к которому ведут два лифта, сообщает «Вокруг света».

Рядом с бассейном инженеры Migaloo Private Submarines оборудовали зону для барбекю, а палубой выше находятся салон красоты и массажный кабинет. Желающие смогут посетить джакузи с прозрачным полом или наведаться в подводный ресторан. Для любителей острых ощущений есть лифт, который спускается в зону кормления акул. Причем верхний этаж подъемника находится прямо в бассейне, и попасть туда можно будет не выходя из него.

При всем этом Kokomo Ailand может передвигаться самостоятельно. При помощи восьми двигателей гигантская платформа способна разогнаться до 15 км/ч. Сами авторы, впрочем, не видят свое творение в качестве транспортного средства. Остров будет, скорее, чем-то вроде плавучего особняка.

Длина острова составляет 117 м, ширина – 78 м. В распоряжении владельца 2,1 тыс. кв. м обитаемого пространства. В общем, развернуться будет где, другой вопрос – сколько все это будет стоить? Создатели пока не озвучили цену, и, скорее всего, она будет названа только желающим приобрести Kokomo Ailand. Сейчас плавучий остров находится на стадии концепта, и неизвестно, как изменится проект в результате всевозможных доработок.

Migaloo Private Submarines аффилирована с Motion Code: Blue – компанией, проектирующей яхты. В течение нескольких лет она пыталась заинтересовать состоятельных людей огромной 115-метровой подводной лодкой, но покупателей для яхты-субмарины так и не нашлось. Возможно, судьба нового творения с коммерческой точки зрения сложится удачнее.


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