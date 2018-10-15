Саудовская Аравия позволила Турции обыскать консульство в Стамбуле 15.10.2018, 14:39

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Саудовские власти приняли решение под давлением ЕС и США.

Саудовская Аравия позволила Турции обыскать стамбульское консульство. Это произошло в понедельник после обеда, почти через две недели после того, как журналист Джамаль Хашкаджи пропал без вести после посещения консульства в Стамбуле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на турецкого дипломата, пишет «Новое время».

Саудовские власти приняли решение под давлением ЕС и США, которые требуют от Саудовской Аравии объяснить исчезновение Хашкаджи.

Так, президент США Дональд Трамп пообещал "сурово наказать" Саудовскую Аравию, если страну признают виновной в исчезновении журналиста. Великобритания разработала санкционный список в отношении представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии в связи с исчезновением Джамаля. Кроме того, Великобритания, Франция и Германия сделали совместное заявление с требованием международного расследования дела Хашкаджи.

Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.