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«Рабочий день длится примерно 15 часов»

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  • 15.10.2018, 14:48
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Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Белоруска честно рассказала о жизни в агрогородке.

Ольга Пстыга, которой сейчас 36 лет, родилась и выросла в деревне. Всего один год женщина пожила в городе, но, убедившись, что это не для нее, вернулась обратно. Вместе с мужем Юрием и тремя детьми она живет в агрогородке Гирмантовцы. Накануне Международного дня сельских женщин, который отмечается 15 октября, Ольга рассказала Intex-press, почему не хочет уезжать из деревни, о чем мечтает и что делает ее счастливой.

Супруги Пстыга женаты 15 лет. Оба работают в агрокомбинате «Мир»: Ольга – дояркой, ее муж Юрий – животноводом-охранником.

День Ольги начинается примерно в пять утра: она кормит свиней, кур, собирает детей в школу и детский сад, собирается на работу сама. На работу Ольге к шести утра. Рабочий день длится примерно 15 часов. На обед приезжает домой, перерыв – около двух часов. А потом снова на работу. Домой возвращается к 21.30.

– Работа тяжелая, после нее хочется просто прийти и полежать. Повезло, что наши с мужем графики не совпадают и, когда супруг выходной, все делает по дому и за детьми присматривает, – поясняет Ольга.

Выходные дни Ольга посвящает семье и дому: стирает, убирает, готовит, делает с детьми уроки. Ольга говорит, что в их семье не принято, чтобы всю работу по дому выполняла мама. Помогает ей не только супруг, но и дети. У нее их трое. Старшему Олегу – 14 лет, среднему Игорю – 8 лет и младшему Вове – 3 года.

– Тяжело за каждым убирать, да и за всем одна не уследишь. И мои дети меня понимают, помогают, – говорит женщина. – Главное – не добиваться этого через крик, а спокойно объяснять. Чтобы семья была крепкая, надо, чтобы было уважение и доверие.

Отдыхает Ольга, когда семья засыпает.

– По вечерам, когда все мои лягут спать, люблю сделать чашечку чая и просто выйти на порог или одна прогуляться по деревне, – говорит Ольга. – Конечно, хотелось бы больше выходить в люди, посещать какие-то места, куда-то съездить отдохнуть. Особенно на море хочется. Там я никогда не была, только на наших белорусских морях. Может, когда-то в старости съезжу, когда дети будут твердо на ногах стоять, а пока мечты другие…

Иногда семья выезжает в город. Все вместе гуляют по парку, посещают детские кафе и развлекательные центры.

– Такое редко бывает, но стараемся ездить хоть раз в месяц. Детям же надо какое-то разнообразие, – делится Ольга.

Несмотря на то, что она с мужем живет в деревне, своих детей она хочет отправить учиться и жить в городе.

– Игорь сегодня, например, хочет на фуре ездить по стране, а завтра – на комбайне в поле. Он пока не определился. Если мой ребенок останется работать в колхозе, ничего. Пускай будет мелким руководителем, но я бы не хотела, чтобы он вкалывал, как мы, – рассуждает женщина.


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