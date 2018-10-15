Мустафа Джемилев: Я не умру, пока Крым не будет освобожден 15.10.2018, 15:21

Мустафа Джемилев

Фото: un.org

Лидер крымскотатарского народа рассказал о репрессиях против коренного народа Крыма.

Во время своего выступления на книжном форуме в Германии Мустафа Джемилев сообщил, что несмотря на непрерывное давление и постоянный контроль за крымскими татарами, они находят возможность выражать свою позицию оккупантам, сообщает сайт телеканала АТR.

«С приходом россиян все изменилось, установился такой тоталитарный режим, который — хуже советского даже. Я считаю своим долгом до конца жизни отстаивать то, за что я боролся всю жизнь, то есть — освобождение моей земли от оккупантов. Недавно по телевидению я пообещал не умирать пока не освободится Крым и даже сказал, что тот, кто умрет — это дезертир. И, я надеюсь, что меня не назовут дезертиром. Я надеюсь, что я увижу свободный Крым», — заявил Мустафа Джемилев.

«С приходом россиян все изменилось, установился такой тоталитарный режим, который — хуже советского даже. Я считаю своим долгом до конца жизни отстаивать то, за что я боролся всю жизнь, то есть — освобождение моей земли от оккупантов. Недавно по телевидению я пообещал не умирать пока не освободится Крым и даже сказал, что тот, кто умрет — это дезертир. И, я надеюсь, что меня не назовут дезертиром. Я надеюсь, что я увижу свободный Крым», — заявил Мустафа Джемилев.