По уровню эффективности медицины Беларусь между Иорданом и Доминиканой 15.10.2018, 15:26

Беларусь заняла 49 место из 56-ти по уровню эффективности медицины.

Беларусь опустилась на одну позицию в рейтинге эффективности систем здравоохранения Bloomberg, передает «Радыё Свабода».

В список попали 56 стран. При составлении рейтинга учли ожидаемую продолжительность жизни и медицинские расходы на душу населения.

Согласно рейтингу, ожидается, что продолжительность жизни в Беларуси составит - 73,6 года, абсолютные расходы - 352 доллара.

Топ-3 стран в рейтинге за год не изменили свои позиции:

1. Гонконг;

2. Сингапур;

3. Испания.