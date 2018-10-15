По уровню эффективности медицины Беларусь между Иорданом и Доминиканой
- 15.10.2018, 15:26
Беларусь заняла 49 место из 56-ти по уровню эффективности медицины.
Беларусь опустилась на одну позицию в рейтинге эффективности систем здравоохранения Bloomberg, передает «Радыё Свабода».
В список попали 56 стран. При составлении рейтинга учли ожидаемую продолжительность жизни и медицинские расходы на душу населения.
Согласно рейтингу, ожидается, что продолжительность жизни в Беларуси составит - 73,6 года, абсолютные расходы - 352 доллара.
Топ-3 стран в рейтинге за год не изменили свои позиции:
1. Гонконг;
2. Сингапур;
3. Испания.