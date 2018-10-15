Кто отвечает за сохранность вещей, оставленных в камере хранения или гардеробе? 4 15.10.2018, 15:56

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В магазинах часто предлагают оставить вещи в камере хранения, а в ресторане — сдать в гардероб.

Но наверняка вы слышали фразу «за оставленные вещи администрация ответственности не несет». Кто отвечает за вещи, которые посетитель сдал на хранение, разбирался tam.by.

Продавец, чтобы обеспечить сохранность вещей покупателя (хозяйственных сумок, пакетов, портфелей и иных крупногабаритных вещей), должен создать соответствующие условия, говорит пункт 20 Правил продажи отдельных товаров и осуществления общественного питания. При этом он не может препятствовать тому, чтобы покупатель вошел в торговый зал со своими вещами.

Если в магазине созданы условия для хранения вещей (камеры хранения), значит, продавец фактически готов заключить с покупателем безвозмездный договор хранения вещей. Покупатель заключает этот договор в тот момент, когда оставляет сумку или пакет в камере хранения. Подтверждением тому, что договор заключен, может стать номерной жетон (номер) или иной знак, который удостоверяет, что вещи приняты на хранение.

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. (Статья 776 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, поэтому должен обеспечить условия сохранности. Если по вине хранителя с вещью что-то случилось, то он несет ответственность. Убытки возмещаются за утрату и недостачу вещей — в размере стоимости утраченных или недостающих вещей; за повреждение вещей — в размере суммы, на которую понизилась их стоимость, говорят статья 792 Гражданского кодекса.

В кафе, ресторане, театре и других заведения, где посетитель сдает вещи в гардероб и получает номерок, действует тот же закон — ответственность за сохранность ложится на хранителя. Если же в кафе гардероба нет и вещи предлагают оставить на вешалке в зале, следить за сохранностью должен их владелец.