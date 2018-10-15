Алексей Навальный: Вот она, сила медиa 15.10.2018, 16:07

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Алексей Навальный

Фото: ТАСС

Российского политика отпустили из полиции без предъявления обвинения по уголовному делу.

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ему не предъявили обвинения по уголовному делу о клевете, и предположил, что власти решили "придумать новую концепцию" в связи с шумом в СМИ. Об этом Навальный написал в своем Telegram.

"Прихожу сейчас в МВД для предъявления обвинения. Следователь дает мне стандартную бумагу с разъяснением прав: "Вот, ознакомьтесь и подпишите". Подписываю бумагу. Следователь: "Все, можете идти, будем на связи", – рассказал он.

Политик отметил, что пробыл в отделении полиции три минуты.