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Отец Александр Шрамко: Мне нужно ощущение свободы

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  • 15.10.2018, 16:12
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Говорят, что патриарх Кирилл «сильно задет».

Иерею Свято-Михайловского православного прихода в минском Сухарево Александру Шрамко запретили проводить богослужения. 15 октября батюшку, одетого для литургии в минском храме в честь Всех Святых (его должен был освещать патриарх Кирилл), попросили покинуть церемонию. Мол, есть устный запрет митрополита Павла на его присутствие, а во вторник 17 октября (это завтра) в 11:00 отца Александра ждут в Минском епархиальном управлении БПЦ, сообщает Еврорадио.

Запрет может быть связан с тем, что накануне Александр Шрамко вместе с другими священниками участвовал во встрече патриарха Кирилла у Свято-Духова собора. 14 октября отец Александр фотографировал и публиковал в "Фейсбуке" фото автомобиля, на котором приехал Кирилл, ковров, которые послали в его честь, и священников с рациями. Александр раскритиковал поведение патриарха: Кирилл проигнорировал верующих, которые несколько часов ждали его у церкви.

"Это стандартный запрет в священнослужении. Это значит, что священник не может носить крест и рясу, не имеет права благословлять и выполнять богослужения. Он может только молиться и приходить в церковь, как обычный человек", — объясняет в беседе с журналистами отец Александр.

Александр Шрамко рассказывает, что с ним много народу разговаривало, в том числе и люди из охраны патриарха. Говорят, что патриарх "сильно задет".

"Возможно, и не стоило это писать, но я знаю, что если бы не то было, то другое. Я всегда хожу по краю, и бывает так, что где-то и переступишь этот край, — говорит Александр Шрамко. — Совсем заходить в что-то глухое, что я не буду ничего писать, ничего говорить, я так не могу. Мне необходимо ощущение свободы, и я не могу от этого отказаться".

Это не первый запрет в служении для отца Александра. Он был отлучён от работы священником в 2007-2009 годах из-за участия в компании о пересмотре закона о свободе совести. Шрамко считает, что тогда запрет исходил от государства.

В 2009 году отец Александр получил Свято-Михайловский приход в Сухарево. Правда, за смелые высказывания в "Фейсбуке" батюшку не раз предупреждали и вызвали на разговор с высшим церковным чиновничеством.

По словам православного теолога Натальи Василевич, устно запретить священнику проводить богослужения нельзя. Любой запрет должен быть обоснован согласно церковным правилам:

"Для меня это свидетельствует о том, что руководство православной церкви сейчас находится в истерическом состоянии, и это решение по запрету служения отцу Александру также истерическое. В православной церкви есть каноны, есть процедуры, и такие решения принимаются согласно процедурам. Руководитель не может сказать: "Уходи, ты здесь не работаешь". Думаю, решение о наказании отца Александра уже принято, но формулировки пока нет, так как сейчас чиновничество занято синодом".

13-15 октября в Минске находится с визитом патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 15 октября он принимает участие в синоде РПЦ.


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