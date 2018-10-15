Белорусам на заметку: В какие выходные не будут торговать в Польше до Нового года 1 15.10.2018, 16:17

1,004

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Есть несколько магазинов, которые работают в те дни, когда другие закрыты.

«Не мог бы «Вечерний Брест» уточнить, в какие числа будет действовать запрет на воскресную торговлю в польских супер- и гипермаркетах и есть ли магазины, которые работают в те дни, когда другие закрыты?» - обратился в редакцию читатель Марк из Бреста.

В Польше Сеймом установлены следующие «неторговые» воскресенья: 14 и 21 октября. 11 и 18 ноября, 9 декабря. Тем не менее в Бяла-Подляске, к примеру, можно будет закупиться в эти даты в магазинах GLOBI (Пилсудского, 1), Lewiatan (Брестская, 126), Natasza (ул. Солнечная, 100, возле трассы Е-30, г. Стшынец).