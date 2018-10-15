Видеохит: Пакистанец расколол головой 243 грецких ореха за минуту 6 15.10.2018, 16:23

1,007

Мастер боевых искусств побил мировой рекорд.

Мастер боевых искусств из Пакистана является обладателем очень крепкой головы, ведь именно ей он сумел расколоть столько грецких орехов, что стал мировым рекордсменом, пишет 120.su.

У Мохаммеда Рашида Насима была всего одна минута, но этого короткого времени ему хватило на то, чтобы разбить 243 ореха.

Предыдущий рекордсмен, индиец С. Навин Кумар, недолго радовался своему титулу, ведь его рекорд с 217 орехами за минуту был установлен совсем недавно, в сентябре.