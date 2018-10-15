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Кобякову подыскали «теплое местечко» в Белгазпромбанке

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  • 15.10.2018, 16:34
  • 1,328
Андрей Кобяков
ФОТО: РИА НОВОСТИ

В ближайшее время должна завершиться техническая процедура утверждения экс-премьера.

Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков войдет в состав совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" в статусе независимого директора, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник в банковских кругах.

"В ближайшее время должна завершиться техническая процедура утверждения Андрея Кобякова в качестве независимого директора в составе совета директоров Белгазпромбанка", - сказал источник.

Как сообщалось, А.Кобяков вместе с большей частью состава правительства был отправлен в отставку 18 августа этого года по решению Лукашенко.

В начале октября А.Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка.

Ранее должность одного из независимых директоров в составе совета директоров "Белгазпромбанка" занимал нынешний премьер-министр Сергей Румас до своего назначения на пост руководителя правительства.

Белгазпромбанк создан в 1990 году, его акционерами являются ПАО "Газпром" (49,66%), Газпромбанк (49,66%), ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (0,49%) и министерство энергетики Беларуси (0,18%).

Совет директоров банка возглавляет заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов.


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