Появился новый способ обхода растаможки авто? 15.10.2018, 17:05

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Репортаж с авторынка Бишкека, где недавно снизили растаможку.

Недавно в Кыргызстане значительно снизили ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили, о чем мы сообщали. В связи с этим в комментариях у пользователей abw.by возник вопрос: если ставки в Кыргызстане снижены, а страна состоит в Таможенном союзе, быть может, появился новый способ обойти растаможку, если пригнать авто оттуда?

Журналисты тоже заинтересовались этим вопросом и задали его Государственному таможенному комитету Беларуси. Пока они нетерпеливо проверяли почту, было время подготовить репортаж с авторынка Бишкека. Ответ ГТК недавно пришел, он приводится в конце статьи.

Фотоснимки с авторынка в Бишкеке нам прислал давний знакомый журналистов мотопутешественник Александр Дежкунов, который как-то рассказывал о своей поездке вокруг Черного моря, объехал все страны Балтии, и даже как-то рванул до Владивостока. Во время последнего путешествия он побывал и в Кыргызстане.

"На рынок заскочил купить пистоны для крепления пластика мотоцикла, так как попал в небольшое ДТП в Бишкеке. Решил попутно сфотографировать рынок для белорусских авантюристов "рвануть в Киргизию за авто". По словам местных, автомобилей на рынке в этот день было мало. Сама территория рынка довольно большая. Отличие от наших рынков - зонирование по году выпуска, рулю (правый/левый), стране производства. Это все на схеме рынка есть. Возле самих машин продавцов немного, в основном нужно созваниваться. У некоторых авто под колеса насыпаны горочки из гравия или подложены кирпичи - непонятно для чего (то ли зрительно увеличить клиренс, то ли какой более товарный вид придать). А так вроде на рынке ничего особенного. Очень много авто из Японии. Volkswagen Golf IV с правым рулем необычно смотрится", - рассказал Александр.

Вместе с виртуальным проводником и по совместительству местным жителем Виктором журналисты отправились на прогулку по авторынку.

"Периоду льготной растаможки осталось только полтора года, потом все будет как у вас, - рассказывает Виктор. - Конечно, люди обрадовались, перегонщики оживились. Но сложно сказать, что это ощущается на самом авторынке. Новых машин не прибавилось, цены не упали. Из Европы пригнали автовозами небольшое количество авто. Да-да, прямо через Казахстан. Путь неблизкий. Всем интереснее американское направление, но машины оттуда плывут 2-3 месяца, поэтому пока что на рынке свежих авто из США мы не видим, еще не доехали. В основном пригоняются машины старше 10 лет. Все ожидают большой поток автомобилей из США".

Отмечаем сразу, что на рынках в Минске нет такого четкого разделения на зоны. Здесь каждый тип транспорта имеет свой сектор. Праворульные автомобили - в первом секторе, леворульные и российские старше 2002 года - в третьем. Старые машины до 2001 г.в. с левым рулем - в четвертом секторе. Все четко разделено на зоны. И даже автомойка своя есть.

То есть на рынке в Бишкеке все цивилизованнее, чем на рынке в Минске. А говорят, что мы в центре Европы живем…

Сам рынок немаленький, работает 7 дней в неделю без выходных. В целях предотвращения краж с машин над сеткой натянута колючая проволока.

"Раньше автомобили массово привозили из Японии, но сейчас ввоз праворульных авто запрещен. Но было их завезено в свое время очень много, поэтому на рынке для них выделена отдельная зона. Эти машины еще долго будут здесь ездить".

Действительно, японские машины тут явно в почете, они даже стоят под навесом.

"Заказывают в основном автомобили азиатских брендов: Toyota, Lexus, Honda, Infiniti, Nissan. Если у вас народный автомобиль Volkswagen, то у нас - Toyota. Corolla, Camry, RAV4 - все это народные автомобили", - сообщает местный житель Виктор.

Кыргызстан, замечает собеседник, страна небогатая, средняя зарплата чуть больше 200 долларов. Ну а мы отмечаем, что в небогатой стране продаются и дорогие автомобили вроде Toyota Camry 2012 года за $17.900. К слову, в Беларуси такая машина максимум стоит $17.700, если судить по базе объявлений. И есть один вариант за 14.500.

"Машины обслуживаются не самым качественным образом, на обслуживании все экономят: покупают дешевые запчасти, не соблюдают регламентные сроки. Новые машины у нас вообще мало кто покупает. Из дилеров представлены только Toyota, Hyundai и KIA. Новых "бюджетников", как в России, у нас нет. В основном покупают "бэушку" тысяч за 6-7 долларов", - дополняет свой рассказ проводник.

Что касается климата, то зима в Кыргызстане есть, температура может доходить и до минус 30 градусов.

"Солью дороги у нас не посыпают, всем на это плевать, поэтому очень часто зимой бьются. Зато машины не так сильно ржавеют. Хотя автопарк в стране старый, у автомобилей старше 10 лет коррозия, естественно, уже может быть", - продолжает Виктор.

Судя по фото, машины вполне неплохо выглядят. Так, блестящий на вид Volkswagen Golf IV 2001 г.в. продавался за $4500. Судя по нашему графику цен, в Беларуси средняя стоимость такого автомобиля составляет те же 4530.

Mitsubishi Pajero 2001 года выставлен за $7300. По графику цен в Минске такие машины в среднем стоят 7400.

Российский автопром здесь также представлен. Несколько классических LADA стояли еще в целлофане. То есть машины новые, а год выпуска старый. Как так получилось, непонятно. Цена авто 2009 г.в. с пробегом около 5000 км - 295.000 сом, или $4300.

Тем не менее на рынке действительно много чистокровных "японок" вроде этой Honda Stepwgn 2005 года за $7300.

Такого разнообразия необычных транспортных средств на рынке в Минске вы не найдете. К примеру, стоял здесь пикап Toyota Land Cruiser 79 2009 г.в. Цена договорная. К слову, такое часто встречается в объявлениях. Кыргызстанцы любят договариваться.

"Гелик" на рынке тоже есть. Написано, что недавно пригнан. За машину 1999 года просят $19.500.

Но есть и обычный Prius с левым рулем. Машина 2005 г.в. продается за $8200. В объявлениях в Беларуси только один Prius этого года - и стоит он 4000.

Праворульная Honda Accord 2003 г.в. предлагается за $7300. В Беларуси такая машина с левым рулем в среднем стоит 6000.

В целом же назвать машины в Бишкеке дешевыми сложно. Ехать туда прямо сейчас за каким-нибудь авто вряд ли имеет смысл. Хотя, как нам сказал один из представителей местного автобизнеса, белорусы интересуются возможностью пригона авто из Кыргызстана.

Соответственно возникает вопрос: а можно ли растаможенную по низким таможенным пошлинам в Бишкеке машину пригнать в Беларусь? Что об этом скажут в Государственном таможенном комитете?

Таможня дает добро?

Журналистам тоже показалось, что проблем в пригоне авто из Кыргызстана нет. Пошлины там ниже, чем у нас, но страна ведь состоит в Таможенном союзе… Тем не менее Государственный таможенный комитет Беларуси ответил следующим образом:

- В 2015 году в г. Москва подписан Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Протоколом предусмотрено, что до 1 января 2020 г. в Кыргызской Республике могут применяться пониженные ставки таможенных платежей в отношении автомобилей, классифицируемых в товарных позициях 8702, 8703, 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ЕАЭС.

В данном случае при ввозе физическими лицами автомобилей для личного пользования в Кыргызскую Республику таможенные платежи подлежат уплате в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 10 июля 2018 года Правительством Кыргызской Республики подписано постановление №317, которым установлены пониженные ставки таможенной пошлины и налогов в отношении автомобилей, указанных в данном постановлении, а при их ввозе данных автомобилей на территорию иных государств - членов ЕАЭС подлежит уплате разница, которая равна сумме таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным в Приложении 5 к Соглашению и Решении №107, и уплаченных сумм. Такая разница подлежит уплате в Кыргызской Республике.

В случае приобретения белорусом в Кыргызской Республике автомобилей, за которые не уплачены таможенные платежи в полном объеме, бремя уплаты таможенных платежей "ляжет" на белоруса.

Следовательно, до постановки такого транспортного средства на учет в органы ГАИ необходимо произвести его таможенное декларирование и уплату таможенных платежей, а также уплату утилизационного сбора (ответ ГТК РБ от 8.10.2018).

Журналисты даже перезвонили и переспросили. Судя по ответу ГТК РБ, разницу в стоимости растаможки придется доплачивать, причем еще в Кыргызстане при вывозе авто. То есть выгоды в пригоне автомобиля из этой страны нет.

Да, получился какой-то "облом", уж простите. Но вы держитесь там.