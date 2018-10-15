Российская экономика впала в инвестиционный застой 15.10.2018, 17:15

Иностранные инвестиции сокращаются с рекордной в истории скоростью, а рост внутренних - замедлился до нуля.

Инвестиционный рывок, заложенный в план ускорения российской экономики на ближайшие 6 лет, который, по идее властей, должен обеспечить модернизацию изношенной промышленной инфраструктуры и рост с темпами выше мировых, пока остается лишь мечтой: иностранные инвестиции уходят из России с рекордной в истории скоростью, а рост внутренних - замедлился до нуля, пишет finanz.ru.

Такие данные приводит Минэкономразвития РФ в ежемесячном докладе "Картина экономики".

По оценке МЭР, если в четвертом квартале прошлого года, капитальные вложения росли на 6,4% год к году, в первом квартале - на 3,6%, то во втором - рост замедлился до 2,4%, а к августу прекратился вовсе (0%).

Закупки оборудования за рубежом сокращаются впервые за два года: в июле импорт инвестиционных товаров из дальнего зарубежья упал на 6,3%, а в августе спад ускорился до 9,6%.

Еще мрачнее выглядит статистика по грузоперевозкам инвестионных товаров: наметившийся во втором квартале спад (на 7,3%) к августу перерос в обвал двузначными темпами (на 14,4%).

Ситуация очень похожа на начало инвестиционного спада, полагает директор аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов: нечто похожее с динамикой импорта, который в России почти на половину состоит из машин и оборудования, наблюдалось в 2012 году, когда экономика при рекордно высоких ценах на нефть впала в инвестиционную депрессию.

Ее симптомы проявляются и на строительном рынке: объемы работ продолжают падать - на 0,7% в июле, 0,9% - в августе (после сокращения на 1,4% в 2017 году и 2,2% - в 2016-м).

Другой тревожный признак - обвал иностранных инвестиций, указывает Тремасов: в третьем квартале прямые инвесторы забрали из реального сектора экономики беспрецедентные 6 млрд долларов.

Настолько масштабного ухода бизнеса статистика не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.

По итогам первой половины года Росстат зафиксировал увеличение инвестиций на 3,2%. Но эта цифра - по сути химера: весь рост, был обеспечен за счет цифр, которые напрямую не отслеживаются. Это либо малый и средний бизнес, расходы которого статистика оперативно не фиксирует, либо прочие "операции, не наблюдаемыми прямыми статистическими методами", которые Росстат досчитывает исходя из своих математических моделей, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

При этом крупный бизнес, который сдает отчетность в Росстат напрямую, сократил капитальные вложения - на 1%, до 4,608 трлн рублей.

"Небольшой рост инвестиций, о котором рапортовал Росстат в последние годы, во многом держался на государственных стройках. Внешний и внутренний фон для частных инвесторов все последние годы ухудшался и продолжает ухудшаться (под угрозой санкций многие инвестпроекты поставлены на hold)", - отмечает Тремасов.

Следующий раунд инвестиционной активности со стороны государства может начаться не раньше, чем через год, добавляет он: это обстоятельство делает высоко вероятным спад инвестиций в ближайшие 12 месяцев.