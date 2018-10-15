Championat.com: Сегодня минское «Динамо» рассмотрит вопрос об отставке Горди Дуайера 15.10.2018, 17:31

Горди Дуайер

На данный момент «зубры» располагаются на последнем месте.

Наблюдательный совет минского "Динамо" на очередном заседании 15 октября обсудит вопрос об отставке главного тренера команды Горди Дуайера, пишет "Пресбсол".

Об этом сообщает championat.com. На данный момент "зубры" располагаются на последнем месте в таблице Западной конференции КХЛ. После 17матчей в активе минчан 11 очков (четыре победы при 13 поражениях).

Минский клуб имеет шестиматчевую серию поражений и продолжает подготовку к заключительному матчу домашней серии. Завтра, 16 октября, "Динамо" на "Минск-Арене" сыграет с московским "Динамо".