25 минчан выселили из квартир за неуплату 3 15.10.2018, 17:50

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Это только за последние 9 месяцев.

С начала этого года из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и плате за пользование жилым помещением выселено 25 нанимателей из квартир коммерческого использования, 2 — из социальных квартир и 2 — из общежитий, сообщает tut.by.

Напомним, в жилье коммерческого пользования (арендное жилье) с 1 июля 2016 года превратились все неприватизированные квартиры. А из арендного жилья все проживающие в нем выселяются на улицу, если не оплачивали коммуналку два месяца подряд без уважительной причины.

В Минске в 2016 году около 13 тысяч квартир стали арендными — то есть жильцы по разным причинам не смогли или не захотели их приватизировать. В части неприватизированных квартир проживают люди пьющие и не способные думать о будущем. Именно такие на законных основаниях со временем превращаются в бомжей.

Кстати, из социального жилья выселить сложней. Во-первых, долг должен накапливаться более 6 месяцев. Во-вторых, должника выселяют все же не на улицу, а в жилье поменьше и похуже.

Проживающих по договорам найма в общежитиях в соответствии со ст. 93 Жилищного кодекса могут выселить «в никуда» по причине 6-месячной задолженности.

Кстати, за долги выселяют не автоматически: каждый случай проходит через суды.