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Помпео встретится с королем Саудовской Аравии по делу журналиста

  • 15.10.2018, 17:55
Майк Помпео
Фото: Reuters

Госсекретарь США направляется в Эр-Рияд по поручению Дональда Трампа.

Государственный секретарь США Майк Помпео в ближайшее время встретится с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом по вопросу пропавшего без вести журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter, пишет "Новое время".

"Я немедленно отправляю нашего госсекретаря на встречу с королем!" – заявил президент США в Twitter.

Трамп также сообщил, что в телефонном разговоре король Саудовской Аравии отрицал любую осведомленность о том, что могло произойти с журналистом.

По словам короля, страна тесно сотрудничает с Турцией по этому делу.


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