Audi откажется от «властелина колец»? 15.10.2018, 18:05

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Производитель разрабатывает новый логотип.

Компания Audi изменит эмблему, причем смена дизайна, как ожидается, станет самой масштабной с момента дебюта "четырехколечного" логотипа в 1934 году, пишет rg.ru.

Правильнее говорить, что марка намерена расширить число вариаций своих логотипов. Об этом свидетельствуют эскизы, поданные для регистрации в патентные ведомства Германии и США. Их изображения публикует ресурс QuttroWorld. Первый эскиз - это уже знакомые нам четыре кольца, но теперь - без перекрещивающихся полукружий в центре логотипа. Второй вариант эмблемы выглядит и вовсе революционно. Это две пары полукружий, объединенных центральной перемычкой.

Не исключено, что классический вариант после премьеры новых логотипов также останется в употреблении, а новые исполнения задействуют для оформления перспективных новинок - электрических, спортивных или люксовых моделей ингольштадтского бренда. В любом случае для полной ясности нужно дождаться официальных комментариев немецкой компании.

Напомним, что в 1934 году четыре компании (Audi, DKW, Horch и Wanderer) объединились в один концерн Audiwerke GmbH. Логотипом этого объединения стали четыре связанных в цепь кольца, в каждом из которых помещался логотип одной из компаний. Интересно, что эмблема Audi в виде четырех колец первоначально использовалась лишь на гоночных автомобилях, а на гражданских моделях каждая из четырех компаний использовала свои собственные бренды.

В 1949 году логотип, перегруженный символами старых компаний, избавили от них - остались лишь четыре кольца и надпись Auto Union. А в 1969-м, после объединения с еще одним автопроизводителем - NSU Motorenwerke, от колец отказались вовсе. Эмблема этих лет представляла собой просто надпись Audi NSU. В 1985 году кольца, однако, вернулись в логотип. На этот раз под их переплетением стояла надпись Audi.

Последняя ревизия логотипа Audi произошла в августе 2009 года, когда изменился как шрифт логотипа, так и традиционные металлические кольца: логотип стал более объемным, хромированным и более фотографическим. Надпись Audi располагалась слева внизу.