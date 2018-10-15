Минздрав определил, как врачи должны общаться с пациентами 4 15.10.2018, 18:07

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Министерство здравоохранения утвердило Правила медицинской этики и деонтологии.

Об этом сообщает Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. Документ вступил в силу, передает interfax.by.

"Документ принят с целью повысить ответственность и эффективность выполнения медицинскими, фармацевтическими работниками своих должностных обязанностей, а также доверие граждан к системе здравоохранения", - говорится в сообщении.

В частности, сформулированы принципы поведения медицинских, фармацевтических работников. "Среди них – принципы гуманизма, милосердия, сдержанности, профессионализма, конфиденциальности и толерантности. Отмечается недопустимость проявления формализма и бюрократизма, а также пренебрежительного отношения к пациентам, коллегам и иным лицам при выполнении должностных обязанностей", - отмечено в комментарии к правилам.

Установлено, что скорая медицинская помощь должна оказываться медработниками (в пределах их возможностей) нуждающимся в ней лицам вне организации здравоохранения.

Также определены нормы взаимоотношений с пациентами и иными лицами (недопущение грубого, формального и нетактичного отношения к пациентам и иным лицам, разглашения врачебной тайны и др.), нормы взаимоотношений с коллегами, представителями госорганов и организаций (проявление компетентности, корректности, ответственности, пунктуальности и др.).

Также документом предусмотрена возможность создания в организациях здравоохранения комитетов (комиссий) по вопросам медицинской этики и деонтологии для защиты прав пациентов и рассмотрения вопросов, связанных с нарушением норм медицинской этики и деонтологии.