Сотрудник ГРУ Мишкин во время учебы работал официантом 2 15.10.2018, 18:16

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Его узнали бывшие коллеги.

Один из фигурантов дела об отравлении Скрипалей в Солсбери Александр Мишкин (по версии Bellingcat и The Insider, это настоящее имя Александра Петрова) во время учебы в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом «Дождю» рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным и узнал его в интервью пропагандистске Маргарите Симоньян.

Александр Мишкин. Фото: 2000-2001 гг.

По его словам, «Гарсон» тогда было одним из самых «достойных мест» Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги. Мишкина Евдокимов называл «общительным, в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком. «Давал какие-то рекомендации по здоровью. <...> Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия», — вспоминает он.

По словам Евдокимова, он узнал «Петрова» еще после интервью Маргарите Симоньян. После этого он написал в фейсбуке пост и обратился к коллегам по «Гарсону», которые согласились, что «Петров» похож на бывшего официанта Александра Мишкина.

Уже после того, как Bellingcat и Insider выяснили, что настоящая фамилия Петрова Мишкин, Евдокимов обнаружил фото с ним из бистро «Гарсон».

Администратор кафе, которое сейчас находится на месте «Гарсона», также вспомнила Мишкина и сказала, что знакома с ним. По ее словам, она «давно» случайно встретилась с ним на Финляндском вокзале, где они поговорили.

Фотографии Александра Мишкина из паспорта, водительских прав и британской визы

Александр Мишкин переехал в Петербург в 1995 году, где через два года поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова (ВМедА) и окончил факультет, подготавливающий врачей для военно-морского флота, по специальности гипобарическая медицина. По подсчетам одного из этих выпускников, на которые ссылается Insider, Мишкин окончил ВМедА в 2003 году.

«Не позднее 2007 года и не ранее 2010 года» Мишкин переехал в Москву, где получил подставную личность, в том числе второй внутренний и заграничный паспорт на имя Александра Петрова, писал Bellingcat.