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Фотофакт: Что экскаваторы натворили в Куропатах

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  • 15.10.2018, 18:24
  • 1,143
Фото: KP.by

Экскаватор копал траншеи рядом с крестами.

С утра 15 октября в Куропатах работала строительная техника. Экскаватор копал траншеи рядом с крестами.

Павел Северинец в комментарии для «НН» отметил, что все эти работы должны проводиться вручную под надзором археологов, поскольку это охраняемая территория.

В первой половине дня защитники Куропат не давали рабочим работать, однако во второй половине работы все же были сделаны.

Фото: Яўгена Батуры
Фото: Яўгена Батуры

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