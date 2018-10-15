Фотофакт: Что экскаваторы натворили в Куропатах 2 15.10.2018, 18:24

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Фото: KP.by

Экскаватор копал траншеи рядом с крестами.

С утра 15 октября в Куропатах работала строительная техника. Экскаватор копал траншеи рядом с крестами.

Павел Северинец в комментарии для «НН» отметил, что все эти работы должны проводиться вручную под надзором археологов, поскольку это охраняемая территория.

В первой половине дня защитники Куропат не давали рабочим работать, однако во второй половине работы все же были сделаны.

Фото: Яўгена Батуры