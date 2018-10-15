Фотофакт: Что экскаваторы натворили в Куропатах

Фотофакт: Что экскаваторы натворили в Куропатах2
- 15.10.2018, 18:24
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Экскаватор копал траншеи рядом с крестами.
С утра 15 октября в Куропатах работала строительная техника. Экскаватор копал траншеи рядом с крестами.
Павел Северинец в комментарии для «НН» отметил, что все эти работы должны проводиться вручную под надзором археологов, поскольку это охраняемая территория.
В первой половине дня защитники Куропат не давали рабочим работать, однако во второй половине работы все же были сделаны.