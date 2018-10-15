Спикер парламента Швеции попросил лидера социал-демократов сформировать правительство 15.10.2018, 18:36

Швеция оказалась в политическом тупике после усиления «Шведских демократов» на выборах 9 сентября.

Спикер шведского парламента попросил лидера Социал-демократической партии, и.о. премьер-министра Стефана Левена сформировать правительство.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

"Партии должны обдумать, где они окажутся, если мы и дальше будем затягивать этот процесс", - сказал спикер Андреас Норлен.

Левен, у которого есть две недели на формирование дееспособного правительства, 25 сентября проиграл в парламенте голосование по вотуму недоверия.

После этого спикер парламента попросил сформировать правительство лидера Умеренной партии Швеции Ульфа Кристерссона, однако он не смог получить достаточную поддержку.

Как отмечает агентство, шансы Левена на формирование правительства выглядят несколько лучше.

Швеция оказалась в политическом тупике после усиления ультраправых "Шведских демократов" на выборах 9 сентября. Их успех не дал ни одному традиционному блока в парламенте получить большинство голосов.