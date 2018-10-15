Леонид Якубович: Поэзия Якуба Коласа – это что-то невероятное 2 15.10.2018, 18:56

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ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ

ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Российский телеведущий рассказал о своих белорусских корнях, творчестве Якуба Коласа и многих других интересных фактах.

На протяжении почти 30 лет многие телезрители с нетерпением ожидали пятницы, чтобы увидеть очередной выпуск «Поле чудес». Популярность этой телепрограммы во многом связана с артистическим талантом ведущего Леонида Якубовича. В субботу известный российский телеведущий, который к тому же является пилотом 3-го класса, побывал в Дрогичине, где встретился с его жителями, рассказав о своих белорусских корнях, родовом символе, самом памятном подарке на «Поле чудес», творчестве Якуба Коласа и многих других интересных фактах, пишет zarya.by.

Приезд Леонида Якубовича в Дрогичин состоялся благодаря уроженцу д. Белинок Дрогичинского района Николаю Мочанскому, начальнику Минского аэроклуба ДОСААФ. Николай Петрович пригласил Леонида Аркадьевича в деревни Белинок и Бездеж, а также в Дрогичин.

Прежде чем говорить о себе, Леонид Якубович посоветовал всем зрителям посетить музей авиационной техники, созданный по инициативе Николая Мочанского на базе Центрального аэроклуба ДОСААФ имени С. Грицевца (г. Минск).

- Там потрясающая выставка авиации, которая существовала в СССР. Я очень советую родителям и учителям вместе с детьми там побывать. Это фантастический клуб! Я такого не видел нигде. И всё это сделал ваш земляк, Николай Петрович Мочанский.

На вопрос, что связывает артиста с Беларусью, Леонид Аркадьевич ответил очень эмоционально:

- А каково, вы думаете, мое отношение к Беларуси? Здесь родились все мои предки. Все из Могилевской губернии. Поэтому, «здрасьте», земляки. И еще, мне нравится Беларусь, как нигде. Единственное, меня даже раздражает, что тут нигде нет ни одного окурка на земле. К этому я не привык. Здесь всё замечательно. Природа в деревнях, драники, у вас всё потрясающее. Кстати, я очень хорошо помню, как в школе нам преподавали Якуба Коласа, его поэзия – это что-то невероятное.

Прозвучал вопрос: «Замечательные усы – это навсегда?». На что Леонид Аркадьевич ответил: «Дело в том, что усы – это наше родовое. Дедушка носил усы, бабушка «носила» усы, теперь я их донашиваю».

А далее вопросы посыпались как из рога изобилия. Приведем наиболее интересные из них с ответами известного телеведущего, очаровавшего публику и юмором, и серьезностью одновременно.

– Замечательные усы – это навсегда?

– Дело в том, что усы – это наше родовое. Мои предки носили усы, теперь я их донашиваю.

– Какая у вас любимая страна?

– Любимая страна – дом. Я очень много стран объездил, но я могу быть там не больше десяти дней. Потом очень хочу домой. Конечно, где-то мне нравится больше, где-то – меньше. Я восхищаюсь итальянской Венецией, Швейцарией. Но лучше дома нет ничего. Бессмысленно куда-то уезжать, если тебя никто не ждет дома. Это и есть великая страна – дом, где тебя ждут.

– Как вы учились в школе?

– Как вам не стыдно задавать такой провокационный вопрос. У нас были потрясающие учителя. Хотя шпаной мы были дикой. С русским языком я дружил по-особому: ставил запятушки всегда, когда слышал паузу. Все остальное – три-четыре.

– Как выиграть на «Поле чудес»?

– Почти всегда участникам телепрограммы я хочу подсказать ответ на вопрос. Я даже готов показать вам, например, девушка, как это делается. Ответьте на вопрос, как называется конский налобник в сбруе? Не знаете? Ну вот вы мужчина в полосатом свитере подымитесь, подойдите ближе. Ну что, догадываетесь? Нет? Все в зале молчат. Ну, а в том ряду. Будьте любезны, поднимитесь вы. Ну, как называется? Как? Правильно, лысина. Она выиграла! Понимаете, мне самое главное, чтобы люди получали удовольствие. Всё остальное – не главное.

– Как вы стали пилотом?

– Я попал на аэродром абсолютно случайно. Сначала у меня не получалось в этом деле ровным счетом ничего. И вот тогда я «завелся»: у меня такой характер – если что-то не получается, я этим начинаю заниматься. Это было в 1994 году. А через год у меня уже состоялся индивидуальный вылет.

– Каково быть летчиком?

– Я не совсем могу объяснить вам это, как не могу объяснить вкус поцелуя любимой женщины или даже вкус апельсина. Надо один раз подняться в воздух, подержаться за рога или ручку в кабине. Может, на вас это произведет ошарашивающее впечатление, а может быть, и нет. Передать словами это ощущение невозможно. Но я жить без этого не могу.

– Вы были в детстве хулиганом?

– А то! Это нормальное состояние, когда кровь бурлит. Но мы были правильные. Двор за двор, драки до первой крови – это святое дело. Но все это заканчивалось соглашениями.

– У вас есть любимый футбольный клуб?

– Такого сейчас нет. Когда я был маленький, верил, что футбол – это игра, спорт. А теперь, когда мне объяснили, сколько они получают, я перестал так думать. Вообще, я не понимаю, почему люди, которые работают головой, получают гораздо меньше, чем те, которые бегают в бутсах. Нет, конечно, я люблю ту команду, где играл Пеле, и других талантливых футболистов. А сейчас мне стыдно за тех российских игроков, которые даже не умеют себя вести в кафе.

– Какой подарок вам запомнился больше всего на «Поле чудес»?

– На каждой программе происходит что-нибудь невероятное. Но все-таки была одна серьезная вещь, которая особенно запомнилась. Это было 9 мая в 90-е годы. Я собрал команду Героев Советского Союза и один танкист подарил мне портсигар, пробитый пулей. Меня это впечатлило сильно. Естественно, я отдал обратно ему, но помню этот портсигар до сих пор.

– Что вы цените в людях, а что нет?

– Я ненавижу предательство, причем предательство, что называется, «копеешное», ненавижу непрофессионалов, которые мешают талантливым людям, я не люблю, когда обижают слабого, также не переношу хамства по отношению к женщине. Одним словом, ценю в человеке человечность.

– О чем мечтаете?

– Сколько вам лет? – поинтересовался в свою очередь у девушки Леонид Якубович.

– 16.

– А мне 73, какие планы, догадайтесь.

– Как вы стали ведущим программы «Поле чудес»?

– Чудовищная история. Мне предложили, я отказался, полгода меня уговаривали, потом я все-таки стал им. Ну это ж было 28 лет назад.

В завершение разговора телеведущий пообещал еще раз приехать в Дрогичин.

– Дело в том, что наше общение сегодня немного спонтанное. К тому же это сегодня у меня уже четвертая встреча. Если вы меня пригласите, я обязательно приеду еще, привезу и покажу свой фильм, мы по-хорошему посидим, у нас будет возможность длинного и удачного разговора. Успехов! До скорой встречи!