Присядьте! Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

15.10.2018, 19:01

2,839

Антон Орехъ

Кремлевские ребята уже неоднократно доказывали, что прагматизм и здравый смысл с ними не дружат.

Одно из важных доказательств гуманизма текущей власти: «Навальный-то ваш не сидит! Давно уже срок нагулял себе жулик, а его жалеют, не сажают». Это верно. Как верно и то, что Навального не сажают, а пересаживают. Вышел из СИЗО – встретил наряд, посадил в машину и повез в другое СИЗО. Вышел еще раз – к следователю. Отдохнул 30 суток по ерунде, потом присел на 20 суток по другой ерунде. Виноватый в краже опилок, в том, что просто вышел в подъезд собственного дома, в том, что даже сидя за решеткой, нарушал правила проведения митингов.

У дел Навального нет сроков давности – всякий раз в глубинах времени откапывают какой-нибудь занимательный эпизод. Алексей Анатольевич иной раз и сам уже забыл, а его ангелы-хранители помнят. Навального наказывают в розницу – и это гораздо неприятнее, чем просто сесть и выйти. В розницу он отсидел относительно немного, но количество его посадок не поддается учету.

Сейчас активно ходят слухи, что где-то Там принято решение все-таки Навального запереть как следует. Зачем? Теперешняя тактика показала свою эффективность. Она изматывает, она держит в постоянном напряжении и самого Алексея и его семью и сподвижников. Она на самом деле связывает руки, потому что ты никогда толком не понимаешь, за что еще тебя могут посадить. Большая и гадкая кошка играет с упрямой мышкой.

В понедельник всё шло к новой посадке, но на данный момент ограничилось трехминутной бессмыслицей. Но ведь нервишки-то помотали. Этим можно заниматься, в принципе, бесконечно. А посадишь всерьез, начнутся брожения, митинги, международный резонанс, подростки на улицах. Сейчас же как раз относительное затишье.

Навальный доказал, что его структура неплохо справляется и без него. То есть он всё равно символ, знамя, предводитель и даже можно сказать – вождь. Но он грамотный вождь. У такого вождя шестеренки крутятся круглые сутки, вне зависимости от его участия или бездействия.

С прагматической точки зрения, Навального сажать не зачем – куда лучше еще раз тридцать отправить его под временный арест. Но в этой логике есть один изъян. Кремлевские ребята уже неоднократно доказывали, что прагматизм и здравый смысл с ними не дружат. Могут чисто из мести, назло взять — и посадить. А уж повод найдут легко.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»