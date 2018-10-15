Видеофакт: Foo Fighters вместе со своим десятилетним фанатом виртуозно сыграли хит Metallica 1 15.10.2018, 19:08

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Десятилетний фанат покорил публику во время концерта Foo Fighters в Канзасе.

Во время концерта в Канзасе фронтмен группы Foo Fighters Дэйв Грол позвал на сцену десятилетнего фаната по имени Кольер Рул, передает «Медуза».

Сперва музыкант стал шутить про возраст своего поклонника, после чего уточнил, играет ли тот на гитаре. Оказалось, что да и, кроме того, мог бы исполнить что-нибудь из творчества Metallica. Вместе Рул и Грол сыграли «Enter Sandman», одну из самых известных песен Metallica — а остальные члены Foo Fighters им подыгрывали.

В конце выступления Грол подарил юному поклоннику свою гитару и в шутку пообещал, что найдет его, если увидит инструмент в продаже на eBay.

Позже в твиттере Foo Fighters появилась запись с концерта в Канзасе. Грол еще раз поблагодарил Рула и заявил, что миру следует поостеречься следующего поколения рокеров.