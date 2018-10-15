Председателя Горецкого райпо задержали за коррупцию на предыдущей работе 3 15.10.2018, 19:15

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Ранее Олег Беляцкий работал на могилевском мясокомбинате.

Председатель Горецкого райпо Олег Беляцкий задержан, рассказали tut.by в СК. Его подозревают в коррупции.

В отношении Беляцкого возбуждено уголовное дело за умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Речь идет о его прежней работе на могилевском мясокомбинате.

По версии следствия, с июня 2016 года по май 2017-го Беляцкий, работая на различных руководящих должностях в ОАО «Могилевский мясокомбинат», злоупотреблял служебными полномочиями, чем причинил предприятию ущерб в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются.

Беляцкий под стражей. Его обязанности в райпо исполняет заместитель.

Могилевский мясокомбинат стал скандально известным в 2015 году, когда силовики начали раскрывать одно за другим коррупционные дела, в которых были замешаны руководители предприятия.

Сначала заместителя директора мясокомбината заподозрили в злоупотреблении властью. Потом задержали сына начальника одного из цехов. В мае 2015 года он вез на продажу в Россию 335 кг мяса предприятия на сумму более 7 млн неденоминированных рублей. Похитить продукцию, по версии следствия, ему помог отец. Позже выяснилось, что с декабря 2014 года по май 2015-го «семейный подряд» украл мясную продукцию на 600 млн рублей.

Далее заведующую фирменным магазином заподозрили в краже нескольких миллиардов неденоминированных рублей выручки из кассы. В сентябре под стражу взяли замдиректора мясокомбината.

В феврале 2016 года силовики подчеркнули, что выявленные факты — лишь вершина криминального айсберга. Первый замначальника УВД Могоблисполкома Александр Васильев тогда сказал, что у правоохранителей есть претензии и к кадровой политике руководства предприятия. «Установлен ряд фактов, когда близкие родственники должностных лиц устраивались на ответственные должности. Это не единичные случаи, а целая система», — пояснил Васильев.

13 октября 2017 года суд Октябрьского района Могилева приговорил бывшую замдиректора могилевского мясокомбината Ольгу Ногих к 5 годам заключения в колонии общего режима с конфискацией имущества. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Ногих признана виновной за особо крупное хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и присвоение.

Во время раскрытия цепочки дел о коррупции на предприятии мясокомбинат возглавлял Михаил Хортов. Руководящий пост на мясокомбинате он занимал без малого 21 год — с ноября 1995-го. На предприятие он пришел директором после 8 лет работы в качестве главы совхоза «Юбилейный» Шкловского района. В начале сентября 2016 года Хортова на посту гендиректора сменил Владимир Латыговский. В отделе кадров предприятия тогда рассказали, что Михаил Николаевич ушел на пенсию. Тогда ему было 63 года.