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Флойд Мейвезер-младший принял вызов на бой от Нурмагомедова

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  • 15.10.2018, 19:29
  • 2,140
Флойд Мейвезер-младший
Фото: USA Today

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях ответил на вызов чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил на вызов чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает pressball.by.

"CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте свои чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас снова великим!" — написал в своём "инстаграме" Мейвезер-младший.


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