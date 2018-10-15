Правительство РФ засекретило план дедолларизации российской экономики 2 15.10.2018, 19:56

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Экономическая политика в РФ продолжает покрываться туманом секретности.

После того как Росстат засекретил 4,7% российского ВВП (или весь экономический рост за последние 6 лет), а правительство перевело в секретный режим каждый шестой рубль расходов федерального бюджета, под грифом "тайны" было решено оставить план дедолларизации, передает finanz.ru.

Программа, которая готовилась правительством и ЦБ по поручению президента Владимира Путина, не будет раскрыта публике, заявил Reuters в понедельник замглавы Минфина Алексей Моисеев.

План, который в ближайшее время должен поступить на утверждение к премьеру РФ Дмитрию Медведеву, останется "под грифом ДСП (для служебного пользования)", уточнил он.

"Все меры, которые можно было озвучить", уже "были озвучены", подчеркнул Моисеев. При этом, по его словам, по ряду пунктов пока остаются разногласия между Минфином, ЦБ и Минэкономразвития. В документе точно не будет запрета на долларовое кредитование российских компаний, добавил замминстра. Впрочем, напомнил он, такие ограничения и без плана дедолларизации де-факто вводит российский ЦБ, который "значительно увеличил коэффициенты по взвешиванию валютных активов банков".

Как ранее сообщал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, план нацелен на то, чтобы стимулировать перевод расчётов во внешней торговле с долларов на национальные валюты.

Для этого компаниям, использующим рублевые расчеты, предложат налоговые преференции, в частности - ускоренный возврат НДС.

Напомним, в мае Путин призвал "оторвать" российскую экономику от доллара, чтобы укрепить "экономический суверенитет", спустя месяц назвал доллар "проблемой" для мира, а ранее осуждал "монопольное долларовое положение", которое позволяет США "паразитировать" на мировой экономике и "жить не по средствам".

На фоне заявлений Путина российский ЦБ в апреле-мае практически полностью ликвидировал вложения в американский госдолг. Центробанк сбросил долговые бумаги правительства США на 79,2 млрд долларов, а две трети выведенных средств (48 млрд долларов) положил на депозиты в иностранных банках.