Семь мифов о здоровье, которые опровергли современные ученые 1 15.10.2018, 20:06

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Псевдонаучные мифы не так-то легко вытеснить реальными фактами.

Нам говорят, что нужно делать 10 тыс. шагов в день, покупать продукты без глютена и пить только спустя полчаса после еды. Однако все эти убеждения не подтверждаются наукой.

AdMe.ru нашел 7 распространенных заблуждений, которые мы привыкли считать научными фактами.

1. Глютен вреден для здоровья

Ученые сравнили более 650 безглютеновых продуктов с их традиционными аналогами и выяснили, что в первых содержится больше калорий, сахара, жира и меньше белка. Есть люди, которым приходится питаться продуктами без глютена, потому что у них аллергия или они больны целиакией и употребление клейковины может навредить их тонкому кишечнику (это примерно 1 из из 100 человек в мире). Для здоровых людей ограничение количества цельных зерен в рационе может повысить риск сердечных заболеваний.

2. Активированный уголь поможет при похмелье

Симптомы похмелья возникают из-за того, что алкоголь в печени превращается в токсичный ацетальдегид, после чего последний попадает в кровь. Активированный уголь связывает находящиеся в организме человека токсины за счет адсорбции и способствует их скорейшему выведению через кишечник, но он эффективен лишь в первый час после отравления. Связывать что-либо в желудке с утра — бессмысленная затея.

Чтобы облегчить головную боль, можно выпить нестероидные противовоспалительные средства, такие как ибупрофен, диклофенак и напроксен (только не парацетамол: он не сочетается с алкоголем), а также побольше воды.

3. Существуют продукты с отрицательной калорийностью

Сельдерей, грейпфрут, брокколи, помидоры и огурцы называют продуктами с отрицательной калорийностью, но нет никаких научных доказательств, которые могли бы подтвердить эту идею. Несмотря на то, что это низкокалорийные продукты (от 7 до 30 ккал на 100 г), для того, чтобы их переварить, организму требуется еще меньше энергии. Это связано с тем, что они содержат много воды и волокон, на переработку которых организм тратит мало сил.

4. Нельзя пить во время еды

Вода, выпитая во время еды, помогает смывать частицы съеденного обеда в пищевод и далее в желудок, разбивает большие комки еды, а также способствует доступу кислот и ферментов к частицам пищи. Она разбавляет ферменты желудочного сока, но это не мешает работе желудка. Желудок может сам регулировать состав желудочного сока, и стакан воды, выпитый во время принятия пищи, только помогает этому процессу.

5. Брусковое мыло передает бактерии

Мыло не передает инфекции. Даже если им помыл руки человек с вирусом Эбола, брусок мыла останется безопасным. Ученые проводили эксперимент: специально заражали руки бактериями, мыли руки и давали этот же кусок мыла следующему участнику эксперимента. В результате бактерий на руках этого участника они не обнаружили.

6. Антиперспиранты опасны

Антиперспиранты работают за счет того, что соли алюминия забивают поры, из которых выходит пот. В 60-е годы считалось, что алюминий вызывает болезнь Альцгеймера. Международная альцгеймеровская ассоциация сообщает, что исследования не подтвердили предположения о том, что алюминий играет какую-либо роль в возникновении болезни Альцгеймера, а значит, нет смысла отказываться от антиперспирантов.

Также одно время люди верили, что антиперспиранты вызывают болезни почек. Этот миф опровергли ученые Национального почечного фонда. Они объясняют, что невозможно поглотить достаточно алюминия через кожу, чтобы нанести вред почкам.

Также алюминий и парабены в антиперспирантах винили в возникновении рака молочной железы. Этот миф опровергли специалисты американского Национального института онкологии и Национального онкологического общества.

7. В день нужно делать 10 тыс. шагов

10 тыс. шагов — это абсолютно произвольная цифра, которую придумали в Японии для продвижения шагомера в середине 60-х годов. Для людей с хроническими заболеваниями, пожилых, больных диабетом и тех, кто привык к сидячему образу жизни, резкое увеличение активности может иметь неблагоприятные последствия. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что для поддержания здоровья достаточно делать не менее 5–8 тыс. шагов в день. Ученые, которые пытались вычислить точное необходимое количество шагов, утверждают, что желательно стремиться к цифре в 7,5 тыс. шагов.

Может, вы тоже знаете парочку псевдонаучных мифов? Давайте развенчаем их вместе! Поделитесь своими знаниями в комментариях.