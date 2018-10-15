Оршанский авиаремонтный завод перешел под контроль государства 2 15.10.2018, 20:16

Украинское ПАО «Мотор Сич» и белорусское ЧУП «Системы инвестиций и инноваций» вышли из состава акционеров завода.

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» перешло под контроль государства. Украинское ПАО «Мотор Сич» и белорусское ЧУП «Системы инвестиций и инноваций» вышли из состава акционеров завода. Сумма сделки не называется, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

«Там работа завершена. Сделано все, что должно было быть сделано», — сказала начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Государственного комитета по имуществу Светлана Дегтеренко. По ее словам, теперь предприятие находится в государственной собственности.

Президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев сообщил, что с ним рассчитались неделю назад. «Рассчитались. Все нормально. Теперь мы — свободные птицы», — сказал Богуслаев.

В 2012 году около 60% акций оршанского предприятия выкупила компания «Мотор Сич», около 40% — компания «Системы инвестиций и инноваций» бизнесмена Александра Садового. Инвесторы взяли на себя обязательства до 2016 года вложить в модернизацию предприятия не менее 12 млн долларов. Но реализовать планы в полном объеме не удалось. На работу завода повлиял конфликт между Россией и Украиной. Россияне отказались поставлять на завод запчасти. Кроме того, просел рынок авиационной техники, сократилось число заказов.

В апреле этого года Генеральная прокуратура Беларуси начала проверку предприятия из-за неисполнения «Мотор Сич» инвестиционного договора. В мае в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц украинской компании было возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий.

В июле Александр Лукашенко заявил, что предприятие перейдет под контроль государства. «Собственника уже здесь нет. Собственники — вы. Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», — говорил диктатор 11 июля при посещении завода.

В свою очередь Вячеслав Богуслаев заявлял, что ПАО «Мотор Сич» на 110% выполнило свою часть инвестиционных обязательств. По его словам, в предприятие вложено около 20 млн долларов, его фактически подняли из руин, а решение о выходе из состава акционеров было принято под давлением белорусских властей. Уход с завода принес украинскому бизнесмену, по его оценкам, потери на сумму 13 млн долларов «чистыми деньгами».