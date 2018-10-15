На заседании синода РПЦ Белорусскую церковь представлял гражданин РФ 4 15.10.2018, 20:30

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Заседание синода РПЦ в Минске закончилось разрывом отношений с Константинополем.

Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, сообщил на брифинге после окончания синода в Минске глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

В заявлении было сказано, что Белорусская православная церковь присоединяется к решению. БПЦ представлял гражданин России Митрополит Минский и Слуцкий Павел, напоминает «Радыё Свабода».

Напомним, согласно статье 13 закона «О свободе совести и религиозных организациях», руководителем религиозной организации в Беларуси «может быть только гражданин Республики Беларусь».

Отметим, синод Русской Православной Церкви, организованный сейчас в Минске, является нелегальным, так как был аннулирован документ 17 века о главенстве Москвы над Киевской митрополией (тогда в ее состав входила территория современной Беларуси).

Таким образом, с точки зрения Константинополя, Минск — это уже чужая для Москвы территория. Раз отменяется патриаршая грамота 1686 года о переходе Киевской митрополии под Москву, то отмена касается и Беларуси. Тогда, в XVII веке, Речь Посполитая и Киевская митрополия включали в себя и белорусскую территорию.