Дворец Четвертинских в центре Гродно могут купить китайцы 2 15.10.2018, 20:50

Дворец Четвертинских в парке Жилибера может стать собственностью китайских бизнесменов уже сегодня.

15 ноября дворец Четвертинских в парке Жилибера в центре Гродно может стать собственностью китайских бизнесменов. В этот день пройдет аукцион, на котором здание выставлено на торги за за $1,15 млн.

Дворец на улице Ожешко пустует уже два года. Все это время городские власти пытаются найти для него нового хозяина. Наконец зданием заинтересовались бизнесмены из провинции Ганьсу, пишет "Вечерний Гродно".

Судя по всему, китайцы будут единственными, кто подаст заявку на участие в аукционе. Условия торгов с момента последнего аукциона не изменились: 2,316 млн рублей в качестве стартовой цены. Будущие хозяева должны ввести объект в эксплуатацию не позднее чем через четыре года с момента покупки. Заявки для участия в аукционе нужно подать до 9 ноября.

Первые упоминания о постройках на нынешней улице Ожешко — одной из центральных в Гродно — относятся к началу XVII века. Дворец, как считается, построен в 1770-е. В разные времена там находились медицинская академия, почтово-телеграфная контора, военное общежитие.

После Второй мировой войны здание передали военному суду и комендатуре, которые работали там до 2014 года.

Впервые дворец Четвертинских выставили на торги в декабре 2016 года. Тогда он стоил примерно $2 млн. Там планировали сделать комплекс, где были бы ЗАГС и ресторан.