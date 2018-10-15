Польша планирует обязательную вакцинацию иностранцев из стран вне ЕС 15.10.2018, 21:08

Польское правительство рассматривает вопрос об обязательных прививках для иностранцев из государств, не входящих в ЕС.

Обязательному привитию подлежали бы приезжие и беженцы, даже если срок их пребывания в Польше не превышает 3 месяца.

Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой газету Rzeczpospolita.

«Сегодня законодательство не требует, например, от зарубежных студентов справок о прививках против кори или туберкулеза, которые стали большой проблемой среди приезжих из-за восточной границы Польши», - сказал газете заместитель министра здравоохранения Польши Марцин Чех.

В свою очередь польские представители санитарной инспекции отмечают, что в Украине против туберкулеза привита лишь половина населения. Тем временем в Польше находится 37, 5 тысяч студентов и многократно больше работников из этой страны.

По мнению специалистов, если такие показатели о количестве непривитых приезжих сложить с показателями снижения процентов привитых в Польше в результате деятельности движений протививкам, то налицо риск эпидемии.

Что касается беженцев, то польское правительство планирует ввести обязательные прививки для них также в том случае, если они следуют через Польшу транзитом.

Автор комментария под заголовком «Прививка для иностранца» в газете Rzeczpospolita Марек Кобыляньский констатирует, что относительно обязательности или добровольности прививок в Польше идут настолько горячие споры, что эта тема приобрела политическую окраску и даже связывается с правами человека.

Тем временем, не во всех странах, откуда в Польшу прибывают студенты, работники или беженцы, опасные болезни находятся под таким строгим контролем, как в Польше. Однако идея обязательных прививок для иностранцев вызывает много вопросов, в том числе по поводу источников финансирования такой акции.

«Возможно, хорошим решением было бы предоставление иностранцем еще перед въездом в Польшу справки о прививках против определенных болезней. Защита от эпидемий очень важна, но не менее важным является такое решение этой проблемы, которое будет и эффективными, и позволит избежать споров», - заключает комментатор газеты Rzeczpospolita.