Диакон Кураев: РПЦ уже потеряла Белорусскую церковь 15 15.10.2018, 21:42

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Белорусская православная церковь по документам выходит из сферы влияния РПЦ.

Диакон РПЦ Андрей Кураев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Русская православная церковь уже потеряла белорусскую.

― Какие-то опасения существуют в патриархате насчет того, что можем Белорусскую православную церковь как-то утратить и украинскую?

― В общем, я бы сказал, что уже потеряли.

― Украинскую или белорусскую?

― Белорусскую. Просто в этом еще не отдали себе отчет, но потеряли. Потому что это заявление Константинополя, что мы возвращаемся в статус XVII века, означает, что это Беларуси касается тоже, потому что Киевская митрополия, она включала в себя все, вплоть до Смоленска с территории от Речи Посполитой.

Другое дело, что это решение сейчас нельзя выполнить по политическим мотивам. И Лукашенко не вечный или даже его дружба с Москвой не вечна. Поэтому все равно, да, правление Лукашенко на пару поколений затормозило становление белорусского национального самосознания. Но беда в том, что за эти десятилетия Москва не стала симпатичней и привлекательней, вот в чем штука.

― А взаимоотношения между БПЦ и Лукашенко примерно таковы же, как отношения между Кремлем и патриархатом?

― Смешнее, потому что Лукашенко публично объявляет себя атеистом.