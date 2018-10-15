Активист из Бреста: С маленьким сыном держали в РОВД около четырех часов 1 15.10.2018, 21:57

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Активист рассказал подробности задержаний на акции протеста против аккумуляторного завода в Бресте.

В Бресте после традиционного воскресного кормления голубей – символа протеста против аккумуляторного завода – милиция задержала 10 человек. Протесты мы освящаем регулярно, а вот разговоров с участниками не имели давно. На связи с «Белсатом» Алесь Абляк, один из активистов:

«В Бресте была открытая акция протеста. Сначала задержали Дмитрия Бикалюка, который ехал просто постричь сына. Его остановили ГАИ-шники, держали около 40 минут, потом подъехал ОМОН, и его отвезли в РОВД. Там с маленьким сыном держали около четырех часов, после отпустили. В 12 часов прошла акция, после которой начались задержания. Задержали Петрухина, Кабанова и Николая Статкевича, а когда люди направились в сторону РОВД, пешком пошли, было еще несколько задержаний. Подъезжают милиционеры, хватали людей, завозили в РОВД…»