Синод РПЦ запретил своим священникам и прихожанам участвовать в службах в храмах Вселенского патриархата 10 15.10.2018, 22:30

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Фото: EPA

Об этом говорится в заявлении по итогам синода РПЦ, который прошел 15 октября в Минске.

Разрыв евхаристического общения с иерархами, духовенством и мирянами Вселенского патриархата означает невозможность совместного служения с ними для священников Русской православной церкви и участия в таинствах – для рядовых прихожан РПЦ. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам синода РПЦ, который прошел 15 октября в Минске, передает gordonua.com.

Причиной разрыва Синод назвал "посягательство Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви" в Украине.

"Посягательством" Московский патриархат считает отмену действия синодального письма 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату, а также снятие анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, возвращение канонического статуса ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию, а также восстановление ставропигии (прямого подчинения храма или церковной общины) Константинопольской церкви в Киеве.

"Отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян – участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", – указано в документе.