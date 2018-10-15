Минчане собирают подписи против табачных киосков 7 15.10.2018, 22:53

Сотни минчан уже оставили свои подписи.

Против размещения на улицах Минска 500 табачных киосков на платформе Petitions.by подписались более 360 человек, передает «Радыё Свабода».

Что произошло?

В начале октября стало известно, что компания «Энергия-Оил» создаст в Минске около 500 торговых точек продажи сигарет. Всего в Беларуси разместят почти 2500 киосков, магазинов и павильонов.

Согласно источникам, исполкомы должны без аукциона передать в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. В этом году в Гродно в аренду «Энергия-Оил» перешли киоски «Табак» Гродненской табачной фабрики. Информацию о переходе киосков к «другой компании» подтвердил Newgrodno.by директор УП «Табак» Александр Мельничек. С августа «Энергия-Оил» является единственным оператором в продаже изделий Гродненской табачной фабрики «Неман».

Почему собирают подписи?

Размещение киосков угрожает здоровью минчан.

Киоски - «открытая реклама и провокация», способствующая повсеместному употреблению табачных изделий.

«Полагаем, что нынешний объем торговли табачными изделиями полностью удовлетворяет спрос всех желающих».

Петицию направят в Мингорисполком и Министерство здравоохранения.

«Энергия-Оил» - второй импортер сигарет в Беларусь. Ранее право ввозить сигареты в страну имел только «Беларусьторг» управления делами правителя. Под управлением компании также находится МТБанк и гостинично-ресторанный бизнес «Друзья». Предполагается, что «Энергия-Оил» находится под управлением непубличного бизнесмена Алексея Алесина.