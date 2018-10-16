CNN: Саудовская Аравия признает убийство журналиста в консульстве 1 16.10.2018, 7:33

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Фото: ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Власти страны готовят финальный отчет.

Власти Саудовской Аравии готовят отчет, в котором, "вероятно", признают, что смерть журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Турции стала результатом допроса, "который зашел не туда". Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на свои источники.

Якобы на допросе речь шла о его похищении в Турции и доставке в Саудовскую Аравию.

Как сказали на CNN, руководство Саудовской Аравии заявит, что вовлеченные в операцию с Хашогги "понесут ответственность". Кроме того, власти страны отметят, что "операция была проведена без разрешения и прозрачности".

Финальный доклад еще не готов.

Коллеги пропавшего журналиста из WP со ссылкой на следователей из Турции пишут, что ранее в эту страну "для запланированного убийства" прибыла из Саудовской Аравии спецгруппа из 15 человек, которые и убили Хашогги.

2 октября 2018 года журналист Джамаль Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы. У дипломатического учреждения его ждала невеста; по ее словам, Хашогги так и не вышел из здания. Турецкие власти предположили, что журналиста могли убить на территории дипмиссии. У саудитов эти обвинения опровергли.

12 октября СМИ сообщили, что Турция якобы располагает аудио- и видеоматериалами, которые свидетельствуют о том, что Хашогги был убит в консульстве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия понесет "суровое наказание", если докажут, что Хашогги убили в консульстве.