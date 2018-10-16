Игорь Криушенко: Все по-прежнему в наших руках 16.10.2018, 7:39

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Наставник сборной Беларуси прокомментировал положение после игры с Молдовой.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции после матча Лиги наций с командой Молдовы (0:0) объяснил изменения в составе по сравнению с предыдущим поединком против люксембуржцев (1:0) и посетовал на недостаток остроты у ворот соперника, сообщает pressball.by:

- Немного сумбурный первый тайм. Не могли наладить хороший контроль мяча. Одна причина — провел ротацию. А плановые замены в опорную зону сделал во втором тайме. Другая — у нас плохо ходил мяч. Мы практически не играли в одно касание, соперник успевал перестраиваться, закрывать зоны развития. Наверно, не хватило агрессии в атаке. Во втором тайме, когда освежили состав, пошла довольно веселая игра. И моменты создали. Жаль, что не забили такой нужный нам гол. Хотя, отмечу, и у соперника был момент, когда их игрок попал в перекладину.

- Не получилось победить, потому что второй матч за три дня или потому что молдаване слишком сильные?

- Все вместе взятое. Вторые матчи всегда тяжелее даются. И ротацию вроде провел. Но свежести, резкости все равно не хватило.

- Чтобы ни от кого не зависеть, теперь обязательно нужно побеждать люксембуржцев.

- Да. Все равно все решалось бы в Люксембурге. Но теперь просто нужен другой результат в том матче. Вот в чем разница.

- В первом тайме не получался переход из обороны в атаку. Почему так вышло?

- Возможно, из-за ротации. Возможно, не хватало скорости инсайдам. Когда вышли Драгун и Путило, этот переход получался более быстрым. И не всегда нападающий цеплялся за мяч, чтобы делать поджим.

- Замены в стартовом составе делали, отталкиваясь от соперника?

- Нет, от соперника не отталкивался. Разговаривал с ребятами. Кто-то подустал. Это основная причина.

- Перед Люксембургом вы говорили, что болельщика в первую очередь можно заинтересовать игрой. Уже сыграны три домашних матча в Лиге наций. Довольны игрой и результатом?

- Есть компоненты, которыми доволен больше, есть компоненты, которыми доволен меньше. Футбол состоит из моментов. Переход из обороны в атаку, сама оборона. Где-то еще нужно добавлять. Не буду конкретизировать.

- Кисляк не так много играл в последнее время. Объясните свой выбор.

- Знаю Сергея и его сильные качества. Не сказал бы, что он провалил время, которое я ему дал. Наоборот, он старался, добавлял игрового креатива. Он соскучился по игре. Я взвесил все эти моменты и решил поставить его в состав. А замена его планировалась изначально.

- Было много пасов назад. С чем это связано?

- Согласен. Не так, как хотелось бы, на атаку сыграл Юра Кендыш. Больше играл на сохранение. За счет этого получалась не такая быстрая игра.

- Что сказали команде в раздевалке?

- Сказал, что нос вешать не надо. Усложнили себе задачу, но все по-прежнему в наших руках. Все решится в Люксембурге. Пожелал ребятам удачи.