Россия устала от Путина 4 16.10.2018, 7:45

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У Кремля остался один вариант.

В сентябре "Единая Россия" не смогла победить на выборах глав трех (из 80) регионов РФ. И вскоре в России началась массовая ротация губернаторов. О том, как отставки связаны с результатами выборов и какое значение они имеют, "Апострофу" рассказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский:

- Думаю, что не стоит преувеличивать значение этих увольнений, потому что это нормальная бюрократическая процедура. Такие решения принимает управление внутренней политики администрации президента. Их принимает по многим параметрам: и популярность губернатора, и срок пребывания в должности, и какие-то результаты этой области, и личные отношения – то есть как в любой бюрократической системе.

Время от времени накапливается пачка этих решений, и они эту пачку тащат Путину. По каким-то вопросам у него может быть личное мнение. Скажем, увольнение губернатора Петербурга – это явно его лично решение. А остальных губернаторов, думаю, он вообще в жизни в глаза видел один раз и мало понимает, кто они такие.

Должность губернатора – разная, но средний губернатор (какой-нибудь курский, например) по рангу примерно соответствует замминистра. Губернатор в Свердловске – это уже министр, губернатор Петербурга – вице-премьер, ну а московский мэр – это, считайте, уровень премьер-министра. А все остальные – это чиновники третьей руки, которых назначают и снимают. Кадры эти подбирает тоже администрация президента по каким-то аппаратным критериям, ну и личным, естественно, связям.

Это обычные российские чиновники, которые совершенно не изменились со времен "Ревизора" – обычные городничие… Ну не могут они сидеть на должностях по сто лет подряд! Вот сняли губернатора Курска. Он там сидел 18 лет, за которые, естественно, ничего не сделал… Ну, и хватит (ему уже под 70 лет).

Я не думаю, что эти увольнения как-то особенно связаны с прошедшими выборами. Конечно, недовольство людей совершенно очевидно. Но я не думаю, что тот же Кириенко настолько наивен, что всерьез считает, что от перемены мест слагаемых сумма изменится. Понятно, что новые чиновники фактически ничем не отличаются от старых и политику проводят одну и ту же. Ведь люди из администрации не могут изменить ситуацию в стране, усталость от Путина и его личное желание играть в высокую международную политику и без конца швырять пустыми бутылками в Запад. Остается менять исполнителей средней руки.

Результаты выборов никак не скажутся на контроле Москвы над регионами. Все губернаторы, какую бы партию они ни представляли, – это стопроцентные чиновники, которые автоматически подчиняются управлению внутренних дел администрации. Другое дело, что есть какие-то партийные разборки, и почему-то считается желательным, чтобы губернатор был из "Единой России". Хотя никакой разницы между губернаторами от той и другой партии нет: это как губернаторы-блондины и брюнеты, толстые и тощие…

Увольнения не связаны с политикой, потому что в России нет политики. Рейтинг Путина объективно падает – не власти, а именно Путина. Он падает и будет падать, потому что запас зайцев в рукаве у фокусника закончился, а на сцене он продолжает стоять. Но, во-первых, нельзя изменить тут что-то переменой губернаторов, министров и так далее. А, во-вторых, ничего катастрофического для Путина в этом нет: он избран легитимно до 2024 года, и никаких средств отстранить его от власти нет, никаких соперников у него нет. Русский царь – они и есть русский царь, какой бы ни был у него рейтинг.