«Выиграл $4 тысячи – и мой счет заблокировали» 5 16.10.2018, 8:33

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Крупная букмекерская контора на 10—14 дней заморозила счета десятков игроков в Беларуси.

В мире азартных игр и ставок на спорт произошла странная история: крупнейшая в Беларуси букмекерская контора PariMatch заблокировала счета десятков пользователей под предлогом верификации их аккаунтов. Все произошло в конце сентября. В момент блокировки на счетах пользователей лежали крупные суммы денег. Сейчас многие из них уже разблокированы, но люди продолжают задаваться вопросами, что это было и по какому праву юридическое лицо почти полмесяца удерживало денежные средства своих клиентов, пишет onliner.by.

Минчанин Юрий зарегистрировал счет на сайте букмекера несколько лет назад. В момент блокировки на его счету скопилась крупная сумма — 8000 рублей, после чего букмекер предложил пользователю пройти процесс верификации.

— Для того чтобы разблокировать счет, мне нужно было пройти стандартную процедуру: предъявить паспорт на пункте приема ставок. Я сделал это 29 сентября, но до 9 октября счет оставался заблокированным. В течение 11 дней я не мог ни снять деньги, ни пополнить счет, ни сделать ставку. При этом букмекер ссылался на 56-й пункт правил, согласно которому при наличии у него сомнений в том, что игрок, зарегистрировавший счет на сайте, и игрок, делавший ставки с этого счета, одно и то же лицо, контора имеет право повторно требовать идентификации личности игрока сколько угодно раз.

Многие мои знакомые и знакомые знакомых попали в такую же ситуацию. У одного из них заморозили 15 тыс. рублей на счету, но он постеснялся общаться с журналистами. Один из знакомых прошел верификацию в Новополоцке, и кассир сказал ему, что в среднем эту процедуру проходит 10 человек в день!

Человек приходит на кассу с паспортом, показывает, работник сразу заключает, что это его паспорт, и говорит: «Ждите ответа». Но в договоре не прописаны сроки, в которые они обязаны дать ответ. При этом неясно, почему игрока тут же нельзя разблокировать. Получается, что по своему усмотрению юридическое лицо может сколько угодно пользоваться вашими деньгами, раз так написано в правилах. И раз игрок сделал ставку — значит, он с этими правилами согласен, — говорит Юрий.

Некоторые игроки прямо перед блокировкой аккаунта проходили верификацию с предъявлением паспорта на пункте приема ставок. А после повторной верификации блокировка аккаунта длилась почти полмесяца.

— Самое интересное, что с утра 26 сентября я снимал деньги, предъявлял паспорт, а вечером я уже оказался не я, мой счет заблокировали и снова позвали с паспортом на пункт приема ставок, — рассказывает игрок Алексей. — И потом 13 дней удерживали мои деньги на счету. На момент блокировки там было около 2100 рублей. Совершенно непонятно, зачем это делается. Просто не дают кому-то какое-то время поиграть. Никакой логики я в этом не усматриваю. При этом наносят вред бюджету, ведь когда мы снимаем свои выигрыши, то платим 4% налога.

Аналогичная история произошла с Василием: 12 дней букмекер удерживал 2,5 тысячи рублей на его счету. Игровой счет жены Василия с аналогичной суммой по-прежнему заблокирован.

— Блокировка моего счета длилась 12 дней, — рассказывает минчанин. — Моя жена прошла верификацию дней 6—7 назад, ее счет с 2400 рублей до сих пор заморожен. Хотя согласно договору они должны выплатить деньги в течение 24 часов после обращения.

Я общался с представителями Министерства по налогам и сборам, которые специализируются на игорном бизнесе. Они заинтересовались этой проблемой, сказали, что зафиксируют нарушение, но компенсацию за пользование чужими деньгами можно получить только через суд. Несмотря на то что счета уже разблокированы, мы собираемся подать этот иск. По закону незаконное пользование чужими деньгами облагается пеней и штрафом. Нельзя терпеть такой беспредел. Они почти полмесяца удерживали мои средства. На каком основании?

Пользователи считают, что букмекер не впервые ведет нечестную игру, ограничивая функционал аккаунтов. По словам Василия, в отношении победителей контора уменьшает размер максимальной ставки до тех пор, пока она не будет равна 20 рублям. Однако юридически все оформлено как раз наоборот: букмекер «награждает» некоторых игроков расширенным функционалом. По своему усмотрению.

— Изначально, когда человек регистрируется у них на сайте, он может сделать ставку Goldbet, которая не ограничена 20 рублями. Как только клиент становится им неинтересен, как только оказывается, что он легко обыгрывает контору в ее же игре, они постепенно сокращают ставку Goldbet: сначала до $100, потом до $50 и в итоге вообще лишают игрока возможности сделать эту ставку, оставляя ему только стандартную — 20 рублей.

Несмотря на недовольство действиями букмекера игроки продолжают пользоваться его услугами. Видимо, азартный человек азартен во всем.

Официальный ответ букмекера

— Букмекерская контора «Пари-матч» проводит букмекерские игры строго в соответствии с Правилами организации и проведения букмекерской игры ООО «Статускво», которые разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в сфере игорного бизнеса, утверждены руководителем организации и согласованы с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, — комментирует ситуацию заместитель директора ООО «Статускво» Юлия Лешкова. — Повторная верификация игроков предусмотрена правилами (п. 56 Правил). При этом организация действует четко в рамках данного пункта Правил, а также законодательства РБ в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности и противодействия торговли террористической деятельности.

Поэтому при наличии сомнений у букмекера в том, что игрок и владелец счета — одно и то же лицо, букмекер отправляет уведомление игрокам с просьбой пройти повторную верификацию. А так как верификация происходит в порядке очередности, срок процесса верификации занимает определенное время.

Касаемо же ограничения по суммам ставок поясняем, что никакого ограничения не существует.

Максимальная ставка составляет сумму в размере 20 рублей для всех без исключения игроков. И это общедоступная информация, размещенная на нашем официальном сайте. А вот в зависимости от вида ставки данная сумма может быть скорректирована в бóльшую сторону (Goldbet-ставка, VIP-ставка). И опять же, без нарушения прав игрока согласно условиям Правил по приему вышеуказанных ставок (пп. 34.6, 34.7).